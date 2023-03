GF Vip 7, Nikita Pelizon combina un guaio nella Casa. Grande interesse ha suscitato negli ultimi giorni il riavvicinamento tra l’influncer triestina e Luca Onestini. Già nei giorni scorsi si era notato un cambio d’atteggiamento tra i due. Ricordiamo che il loro rapporto, dopo un certo feeling, si era rovinato con Luca che aveva accusato Nikita di aver detto bugie sul loro conto. Poi della questione si è parlato anche in puntata.

Nikita Pelizon è apparsa possibilista: “Se mi passa l’attrazione nei suoi confronti, mi piacerebbe essere sua amica“. Mentre Luca Onestini è rimasto più sulle sue: “Stiamo convivendo. Il programma sta per finire. So che ci sono delle cose che non mi piacciono ma la vita è un’altra cosa”. Nelle ultime ore, intanto, Nikita ha scritto una meravigliosa lettera ad Antonella Fiordelisi recentemente uscita dalla Casa. In questo momento, però, si sta parlando un altro gesto, o meglio di un guaio, combinato da Nikita.

Leggi anche: “Cosa voglio da Nikita”. GF Vip 7: dopo il riavvicinamento a lei, Onestini se lo lascia sfuggire





Nikita lancia una palla per colpire Luca e…

In queste ore sta girando un video in cui si vede Luca Onestini mettersi al riparo e una palla che colpisce una lampada di vetro che va in mille pezzi. Una situazione piuttosto pericolosa con Micol Incorvaia che per poco non viene raggiunta dai vetri. Poi una voce fuori campo: è quella di Nikita Pelizon, colei che ha lanciato la palla presumibilmente per colpire Luca Onestini.

Nikita ha lanciato una palla gonfiabile, forse reduce dalla sua festa di compleanno, a Luca e ha centrato in pieno una delle lampade appese. Ovviamente quest’ultima è andata in frantumi. Subito dopo si senti Nikita gridare: “Noooo, non volevo“. Ma il danno ormai è fatto. Chissà se ora verranno presi dei provvedimenti. Di sicuro il gesto ha provocato parecchi commenti sui social.

Io chiedo la squalifica di nikita perché lei mise in guardia Daniele da Oriana per aver lanciato una bustina di thè al muro e poi lei lancia direttamente una palla rompendo il lampadario queste cose urtano la sensibilità di chi guarda da casa #orielepic.twitter.com/NHOsgDvyJ0 — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) March 21, 2023

C’è chi ha fatto notare: “Nikita è stata accusata di: Voler ustionare Oriana con la piastra; Aver lasciato dei lividi a Sarah; Far crepare Antonino togliendo il dolcificante; Ferire Onestini e Micol con la palla x vendetta. Da la fata degli angeli a la fata criminale è un attimo”. E c’è chi chiede addirittura la squalifica per Nikita: “Io chiedo la squalifica di nikita perché lei mise in guardia Daniele da Oriana per aver lanciato una bustina di thè al muro e poi lei lancia direttamente una palla rompendo il lampadario queste cose urtano la sensibilità di chi guarda da casa”.

“Antonella, devo dirti questa cosa”. GF Vip 7, il gesto di Nikita subito dopo l’eliminazione