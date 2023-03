Importante gesto al GF Vip 7 di Nikita Pelizon nei confronti di Antonella Fiordelisi, che è stata eliminata dal reality show di Canale 5 dopo la decisione assunta dal suo fandom. Infatti, i fan hanno seguito il consiglio della mamma di lei, che voleva preservare la salute psichica della ragazza, e non l’hanno votata. Scelta che però non è stata accolta con entusiasmo dall’ex vippona, che arrivata a questo punto avrebbe voluto ormai raggiungere la finale e giocarsi il successo con gli altri concorrenti.

Prima di dirvi cosa ha fatto al GF Vip 7 Nikita Pelizon ad Antonella Fiordelisi, vi sveliamo il contenuto di una missiva scritta dagli ammiratori della fidanzata di Donnamaria: “Sei stata gettata in pasto al pubblico più di una volta per amore dello spettacolo…dopo l’ennesima puntata in cui non ti è stata resa giustizia, abbiamo deciso di dire basta. Hai retto sulle spalle il peso di tutte le dinamiche di questo GF Vip e meritavi la finale fin dal primo momento, ma in questo programma di ‘comodini’ e ‘raccomandati’ purtroppo è stato sempre chiaro a tutti che non avresti vinto e che forse in finale non ci saresti arrivata”.

GF Vip 7, il gesto di Nikita Pelizon ad Antonella Fiordelisi

Quindi, nella casa del GF Vip 7 Nikita Pelizon ha deciso di dedicare qualcosa di importante ad Antonella Fiordelisi. Infatti, nonostante in un primo momento le due non andassero proprio d’accordo, si sono col tempo avvicinate ma ora si sono dovute allontanare necessariamente dopo la decisione del pubblico. Ha scritto una meravigliosa lettera e l’ex gieffina lo avrà ormai saputo. Staremo a vedere se replicherà alle parole della modella triestina con qualche post, da pubblicare sul suo profilo Instagram.

Questo quanto scritto con un pennarello da Nikita: “Scricciola, grazie di tutto l’amore, l’affetto, sostegno, tempo, risate e bellissimi ricordi che mi hai fatto vivere. Ci siamo spese l’una per l’altra e ti voglio bene. Non era un sola, ma sole contro tutti e ci vediamo fuori. Goditi il tuo amore Edoardo e salutamelo“. Ha depositato la lettera nella valigia di Antonella, che verrà fornita a breve dalla produzione. Quindi, sarebbe molto felice di rincontrarsi con lei una volta che il reality show sarà giunto alla sua conclusione.

Per vedere integralmente il gesto di Nikita per Antonella potete cliccare su video, infatti il sito ufficiale del Grande Fratello Vip ha diffuso le immagini, descrivendole in questo modo: “Nikita si isola in camera da letto per scrivere una lettera di ringraziamenti a Antonella Fiordelisi”.