Davide Donadei è uscito dalla casa del GF Vip da una decina di giorni. In una intervista rilasciata a SuperGuidaTv l’ex vippone ha raccontato la sua esperienza nella casa e con i suoi compagni di avventura. “Più che accettare questa esperienza io l’ho rincorsa nel vero senso del termine. Già un anno e mezzo fa si era presentata questa opportunità che però non era andata in porto”.

“Ho passato questo anno e mezzo a rincorrere questo mio desiderio. – ha raccontato Davide Donadei – Mi ero candidato per l’edizione 2021/2022. Cosa mi aspettassi da questa esperienza? Posso dire che sono entrato al GFVIP non aspettandomi grandi cose. Dall’esterno è tutta un’altra cosa. Volevo capire, e ci sono riuscito, quale potesse essere la mia strada”.

Davide Donadei arrabbiato per la notizia nascosta dal GF Vip 7

“Ho capito che le cose più semplici che lì dentro ci vengono a mancare, come la privacy, la famiglia, sono le cose più essenziali”, ha spiegato ancora l’ex concorrente. Solo dopo l’eliminazione Davide Donadei è venuto a conoscenza della scomparsa di Maurizio Costanzo e si è detto molto dispiaciuto per non averlo saputo da Alfonso Signorini e da chi fa parte dello staff del GF Vip 7.

“La redazione di Uomini è Donne è come una famiglia per me. – Ha raccontato Davide Donadei – Quando ho saputo di Maurizio Costanzo, mi sono domandato: perchè non hanno detto nulla?”, si è chiesto l’ex concorrente del GF Vip 7 molto infastidito da questa omissione. Lui, come tante altre persone all’interno del reality, infatti, conoscono Maria De Filippi e avrebbero potuto mandarle le condoglianze e un messaggio di vicinanza.

“In puntata sicuramente una frase rivolta a Maria De Filippi ci sarebbe stata, visto anche i rapporti di molti di noi con i suoi programmi. Tanta gente se è lì deve dire grazie a Maria. Mi è dispiaciuto molto”, ha raccontato ancora Davide Donadei nell’intervista rilasciata a SuperGuidaTv.