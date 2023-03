“Sei andato a fare i servizietti in giro pur di entrare al Grande Fratello e parli Se la notte non dormite per progettare come diventare famosi, con il contorno occhi sponsor ci fate poco”. Un messaggio che subito ha fatto pensare a un nome: Davide Donadei. Una accusa choc scritta da Arianna Gianfelici, ex allieva di Amici che avrebbe avuto un flirt con il volto di UeD quando era ancora fidanzato con Chiara Rabbi.

Il messaggio è stato scritto sui social dopo un commento in cui Davide Donadei parlava di un chiarimento con la ex fidanzata Chiara Rabbi. “Ci siamo incontrati per parlare pacificamente, una volta per tutte – ha spiegato l’ex concorrente del GF Vip 7 -. Io sarò sempre per il quieto vivere e spesso sono stato in silenzio perché credo che alla lunga la verità esce sempre. Ho dimostrato a Chiara che non l’ho mai tradita, tutti i teatrini da parte di quattro scappate di casa sono saltati fuori solo per prendere quattro followers in più”.

Davide Donadei, accusa choc dopo il GF Vip 7: “Hai fatto i servizietti”

Il gossip su Davide Donadei e Arianna era stato commentato anche dall’esperta di gossip Deianira Marzano: “Arianna ha avuto una relazione con Davide quando lui le aveva detto che era finita con Chiara, ma i due in realtà erano in pausa di riflessione. Quando l’ha scoperto ha deciso di troncare la relazione e dopo qualche mese lei ha contattato Chiara e le ha raccontato tutta la verità”. Poi è arrivata l’accusa choc a Davide Donadei.

Arianna Gianfelici aveva confermato la relazione con Davide Donadei. Parlando a Casa Chi aveva detto: Arianna Gianfelici è collegata con Casa Pipol e conferma la versione: “Mi ha detto ‘ma tu sei quella di Amici?‘, e io ‘e tu sei quello di Uomini e Donne?‘ e da lì ci siamo iniziati a frequentare, lui mi aveva detto che con Chiara la storia era finita a causa della sua troppa gelosia. Mi ha raccontato queste cose la sera stessa che ci siamo conosciuti. Ma alla fine ho scoperto che stavano ancora insieme quando in casa di lui ho visto una rosa, gliel’aveva regalata lei”.

