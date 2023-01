Si parla molto al di fuori del GF Vip della vita privata di Davide Donadei, l’ex Uomini e Donne che attualmente si trova al GF Vip. Durante la sua permanenza nel dating show di Maria De Filippi ha conosciuto Chiara Rabbi e ha deciso di proseguire la storia con lei al di fuori dello studio di Canale 5. La loro frequentazione si è interrotta all’improvviso. È stata l’ex corteggiatrice a confermare la fine della storia provando a mettere a tacere le voci che giravano sul suo conto. “Le poche persone che mi hanno conosciuto veramente mi apprezzano e mi vogliono bene, per fortuna. Per quanto riguarda la nostra situazione io non ho nulla da dire, sicuramente in un anno e mezzo siamo stati felici, probabilmente è un motivo di sentimenti, tutto qui”.

Durante l’ultima puntata di Casa Pipol, il format social che viene trasmesso su Instagram sono venuti fuori dei retroscena interessanti su Davide Donadei. L’ex tronista è entrato in casa da single, ma prima del suo ingresso è accaduto qualcosa. Giovanna Abate che conduce il format, chiede a Deianira Marzano di raccontare tutto ciò che sa della vicenda e l’esperta di gossip fa riferimento ad Arianna Gianfelici che avrebbe avuto un flirt con Donadei. “Arianna ha avuto una relazione con Davide quando lui le aveva detto che era finita con Chiara, ma i due in realtà erano in pausa di riflessione. Quando l’ha scoperto ha deciso di troncare la relazione e dopo qualche mese lei ha contattato Chiara e le ha raccontato tutta la verità”, racconta Marzano.

GF Vip, Davide Donadei messo spalle al muro da Arianna Gianfelici

Arianna Gianfelici è collegata con Casa Pipol e conferma la versione: “Mi ha detto ‘ma tu sei quella di Amici?‘, e io ‘e tu sei quello di Uomini e Donne?‘ e da lì ci siamo iniziati a frequentare, lui mi aveva detto che con Chiara la storia era finita a causa della sua troppa gelosia. Mi ha raccontato queste cose la sera stessa che ci siamo conosciuti. Ma alla fine ho scoperto che stavano ancora insieme quando in casa di lui ho visto una rosa, gliel’aveva regalata lei”, la versione di Arianna.

Arianna Gianfelici durante l’intervento a Casa Pipo afferma che qualora ci fosse la possibilità andrebbe al GF Vip per un confronto pubblico con Davide Donadei. Poi si scaglia contro di lui lanciando accuse pesanti: “Una persona come Davide vive nella menzogna e nell’oscurità, io non credo a niente di quello che dice. Anche il fatto che sia entrato al Grande Fratello sussurrando all’orecchio di Oriana ‘dal vivo sei ancora più sexy’. Perché ho svelato la verità a Chiara? Per solidarietà femminile. Lei, però, mi ha detto di non raccontare subito tutto perché li avrebbero invitati a Verissimo, a Uomini e Donne e al Grande Fratello”.

Infine Gabriele Parpiglia ha rivelato che Chiara Rabbi potrebbe essere una nuova tronista di Uomini e Donne. Nel frattempo Davide Donadei non sa nulla delle rivelazione di Arianna Gianfelici e non è escluso che se ne possa parlare al GF Vip. Qualora Signorini dovesse intraprendere il discorso sarà curioso conoscere la reazione di Davide Donadei.