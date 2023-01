Scintille tra Davide Donadei e Oriana Marzoli al GF Vip 7. Al nuovo entrato la venezuelana non piace proprio, anzi. Per certi versi potremmo dire che la odi proprio. Non riesce proprio Davide a stare qualche ora senza insultarla pesantemente. Solo qualche giorno fa vi abbiamo raccontato la vicenda del ‘non respiro’ al quel lui ha risposto “magari”. Ora però le cose si fanno ancora più pesanti.

Davide infatti poche ore fa, durante un discorso con gli altri ha affermato che alcuni atteggiamenti della spagnola fuori dal GF Vip fanno prendere ‘degli schiaffoni, degli schiaffoni educativi‘. Insomma, si parla di botte e lo si fa parlando ancora una volta di alcol. La Marzoli a riguardo infatti ha detto che non beve Spritz perché la fa vomitare. A quel punto Donadei ha risposto alla venezuelana: “Oriana non fare ste facce, Ori non farle! Ah se bevi lo spritz ti viene da vomitare? Magari vomiti, ma come dico io!”.

Scintille tra Davide Donadei e Oriana Marzoli

Ma non è finita qui, perché Davide ha raccontato ad Antonino che la donna lo avrebbe toccato: “In confessionale, mi tocca, sì mi tocca. Mi fa, mi si poggia sopra, spinge, no, cioè non so come spiegarvi. Voleva che io la spingessi. Roba da pazzi! Io le ripetevo ‘non mi toccare’ e quella poi mi toccava“. Alla fine lo sfogo arriva anche con Nikita: “Ma già che una donna di 30 anni non fa discorsi familiari”.

Davide conferma la versione che abbiamo noi, Oriana aggressiva. Lui afferma che nonostante le ripetute “non mi toccare” lei continuava a farlo, cercando di farsi spingere da lui.

Roba da matti. #GFvip pic.twitter.com/maaxgIRp4w — kait🐓 (@lushottie) January 20, 2023

“Ma di cosa stiamo parlando? Lei è una persona che non porta rispetto. Per me lei è una cog…a. Sì per me è una cog…. Non merita il mio rispetto e quindi io la chiamo cogl…a. Non le hanno insegnato come si sta al mondo. Lei è veramente incommentabile“. Poco dopo, Davide, esausto ha fatto un appello a tutti i telespettatori che forse esaudiranno il suo desiderio, chi lo sa.

Davide fa un appello per uscire accontentiamolo 💖 pic.twitter.com/6uLXPpINHF — dracarys (@_blubluu_) January 20, 2023

Ha detto: “Sinceramente Anto se piace una roba del genere voglio uscire lunedì. Io faccio un appello adesso, se piace quella io voglio uscire la prossima puntata. Non sto scherzando è la verità“. Cosa succederà adesso? Probabilmente il ragazzo con questi atteggiamenti si è distinto in questi ultimi giorni, ma le cose dette e fatte sono gravi. Almeno così pensa il pubblico.

