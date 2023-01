Non corre buon sangue tra Oriana Marzoli e Davide Donadei, dentro e fuori il GF Vip 7 tutti se ne sono accorti. Per primo Luca Onestini che ha raccolto la confessione della modella venezuelana: “Questo ragazzo mi innervosisce in ogni modo, è un leccaseere, ma un leccaseere. Gli ha portato la colazione alla gente che dorme, dai, ma dai. No no… Mi sembra il tipico sfi*ato che vuole per forza essere… capito? Perché sa che se va in nomination…”, aveva detto di Davide.



Parole che avevano immediatamente sollevato un polverone con le rispettive fazioni che si sono sfidate sui social. “Davide che cucina pranzo, cena e porta la colazione a letto al gruppo di falsi per non farsi nominare. La dignità, questa sconosciuta”. C’è chi dice: “ma che lecchino Davide che porta la colazione a letto ai donnalisi”. Ma c’è pure chi attacca Oriana: “si chiama educazione ciò che non hai tu, che dalla tua posizione altolocata ti permetti di chiamare gli altri “sfigati”.

GF Vip 7, nuovo attacco di Chiara Rabbi a Davide Donadei



Nelle ultime ore il confronto ha vissuto un nuovo momento di tensione. Il caso è scoppiato quando Oriana e Luca giocavano nella casa. Schiacciata da Onestini, la Marzoli ha gridato: “Oddio, non respiro”. Pochi secondi dopo si è sentito l’ex tronista rispondere: “Magari”. Parole che hanno fatto infuriare molti telespettatori che hanno chiesto la squalifica di Davide Donadei dal GF Vip 7.



“Questa roba è da squalifica. Ma che cavolo ti dice il cervello?”, “Su certe cose ci si può passare sopra, su questo no“, “Chiedo la squalifica subito, questo va oltre il gioco questo è odio. Grande Fratello, è grave quanto la frase di Ginevra e la bestemmia” alcuni commenti pubblicati sui social. Come già successo ieri sulla questione è intervenuta l’ex di Davide Chiara Rabbi che, in risposta ad un utente non ha avuto alcun riguardo per l’ex.



“C’è una frase che vi devo dire: io ve l’avevo detto. Ma voi non mi credete mai! Io ve l’avevo detto, a buon intenditor poche parole. Non mi sbaglio mai, dai. Che poi mi dispiace perché io ho sempre imparato dai miei errori, pur sbagliando pochissimo e ad oggi sono certa di quello che dico. Invece no.” Nient’altro da aggiungere.