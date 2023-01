“Lecca*** e sfig*to!”. Oriana, ‘sbroccata’ epica dopo il gesto di Davide: “Hai visto cosa ha fatto?”

GF Vip, Oriana Marzoli distrugge Davide Donadei. Nelle ultime ore l’ex UeD ha fatto un racconto choc sul proprio passato. In particolare ha spiegato che il papà lo ha abbandonato quando aveva solo 4 anni. L’uomo è poi finito in carcere per problemi legati alla mafia, l’accusa, appunto, gravissima: associazione a delinquere di stampo mafioso. Ora però a preoccupare il bel giovane non è il suo passato, ma il suo presente: Oriana, infatti, ce l’ha a morte con lui.

E pensare che tra i due avrebbe potuto nascere perfino una storia, ma la modella venezuelana ha sempre rifiutato le avance dell’ex tronista. E così tra i due è iniziato uno scontro che adesso sembra aver raggiunto livelli di guardia. Nel corso dell’ultima puntata Oriana Marzoli è stata resa immune dal rischio nomination grazie all’intervento di Orietta Berti. E Davide Donadei non l’ha mandata giù. Parlando con Sarah ha detto che non è giusto che la modella sia stata salvata due volte di seguito dallo studio.

Oriana distrugge Davide: “Mi innervosisce in ogni modo”

Come sapete Oriana Marzoli si è molto avvicinata a Luca Onestini negli ultimi giorni e proprio con quest’ultimo si è sfogato parlando – male – di Davide Donadei: “Questo ragazzo mi innervosisce in ogni modo, è un leccase*ere, ma un leccase*ere. Gli ha portato la colazione alla gente che dorme, dai, ma dai. No no… Mi sembra il tipico sfi*ato che vuole per forza essere… capito? Perché sa che se va in nomination…”.

Di fronte a queste parole Luca Onestini ha sorriso senza però esporsi più di tanto: “Leccase*** mi fa troppo ridere…”. In ogni caso le parole di Oriana Marzoli su Davide Donadei e sul suo comportamento da ‘sfigato’ hanno generato una marea di reazioni e commenti sui social. C’è chi dà apertamente ragione alla modella: “Davide il più paraculo…lo salvano perché devono mangiare”.

“Questo ragazzo mi innervosisce in ogni modo, è un leccasedere”



Altri commentano: “Davide che cucina pranzo, cena e porta la colazione a letto al gruppo di falsi per non farsi nominare. La dignità, questa sconosciuta”. C’è chi dice: “ma che lecchino Davide che porta la colazione a letto ai donnalisi”. Ma c’è pure chi attacca Oriana: “si chiama educazione ciò che non hai tu, che dalla tua posizione altolocata ti permetti di chiamare gli altri “sfigati”” e “E allora che si cucini i pasti da sola invece di andare in cucina sbuffando “uffa, quando è pronto? Ho fame” mentre Davide prepara da mangiare anche per lei”.

