Un racconto choc e senza precedenti quello di Davide Donadei al GF Vip 7. Il giovane, durante l’ultima puntata ha raccontato a tutti di avere un passato a dir poco ingombrante. Di certo lo sapevano in molti, visto che il ragazzo non si è mai negato di raccontarlo. Una storia che parla del suo passato e del rapporto di Andrea col padre. La prima volta che ne ha parlato era uno dei tanti di Uomini e Donne.

Ora però Alfonso Signorini glielo ha fatto raccontare da protagonista durante la diretta di lunedì sera del GF Vip. Donadei ha quindi raccontato di aver avuto un’infanzia molto complessa a causa del rapporto con suo padre. Il giovane ha raccontato che l’uomo lo ha abbandonato quando lui aveva soli 4 anni. L’uomo è poi finito in carcere per problemi legati alla mafia, l’accusa, appunto, gravissima: associazione a delinquere di stampo mafioso.

Davide Donadei al GF Vip 7: il racconto choc

Poco dopo Davide ha detto che non si trovava in una buona condizione in quel periodo e che il fratello e la madre hanno vissuto momenti complessi. “Mia mamma – ha raccontato – non ci ha mai parlato male di papà, questo fa di lei una grande donna. Ma mamma aveva 34 anni e ha annullato la sua vita per noi. Dal 2010 fino a giugno di quest’anno è stato in carcere ed è come se avessimo subito le conseguenza di qualcosa non voluto da noi”.

E conclude Davide: “Non provo odio verso papà”. C’è da dire che, nonostante il problema in famiglia, Donadei si è sempre fatto in quattro per assicurarsi un futuro. Ma non solo per lui, anche per la mamma e il fratello. “Vorrei essere il supereroe della mia famiglia”, dice commosso ad Alfonso Signorini. Una vicenda che avvicina molto questo ragazzo al pubblico.

E chissà, magari potrebbe pure dargli una chance di vincere. Poco dopo questo momento di confessione e dolore, al GF Vip è ripartita la rissa. Ne abbiamo già parlato, ma la puntata non è stata di certo tutta toccante come la storia di Davide, anzi. La puntata di ieri ha visto uscire Dana Saber come la meno votata dal pubblico in nomination. Alcuni l’hanno presa bene, altri molto male. Ed è successo di tutto dopo la diretta.

