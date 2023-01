Colpo di scena negli ultimi minuti della puntata del GF Vip 7, con Antonella Fiordelisi che è stata presa alla sprovvista. Non poteva aspettarsi una decisione del genere giunta fuori dal programma, ma è stata Giulia Salemi a comunicargliela in via ufficiale. Una notizia che l’ha lasciata ovviamente spaesata, nonostante abbia tentato di mascherare il suo stato d’animo con un sorriso formale. Non sappiamo se ci saranno dietrofront, ma al momento ciò che era stato promesso da una persona vicina a lei è stato realizzato.

Ma al GF Vip 7 non c’è stato spazio solamente per Antonella Fiordelisi e lo ‘choc’ generato da una notizia inaspettata. Dopo l’appuntamento con Signorini, Daniele Dal Moro ha infatti perso le staffe con Oriana Marzoli definendola falsa. Ma a sconvolgere tutti è stata soprattutto la sua reazione davanti agli altri vipponi, infatti si è buttato per terra in preda alla disperazione e ha urlato in maniera fortissima. Tanto da far reagire Edoardo Tavassi, che gli ha detto: “Ma che stai ubriaco stasera?”.

GF Vip 7, per Antonella Fiordelisi una scoperta ‘choc’ a fine puntata

Proprio poco prima che Alfonso Signorini salutasse il pubblico del GF Vip 7, Antonella Fiordelisi ha ascoltato attentamente Giulia Salemi, che le ha riportato una notizia riguardante suo padre Stefano. Quest’ultimo ha assunto una decisione drastica per via di ciò che è accaduto nel corso dell’appuntamento in diretta su Canale 5. Aveva preannunciato questa scelta qualche giorno prima e, quando si è materializzato quello che lui non voleva assolutamente, ha mantenuto la sua solenne promessa e l’ha fatto davvero.

Stefano Fiordelisi aveva scritto il 12 gennaio scorso: “Comunque se la Murgia si salva giuro che mi cancello da Twitter”. E il televoto ha premiato proprio Nicole, causando l’eliminazione di Dana Saber. La ragazza ha reagito con un sorriso, mentre Antonella è parsa sorpresa: “Ma come si è cancellato?”. Infatti, la Salemi ha confermato che il profilo social del padre della gieffina non era più visibile e ha commentato con ironia: “Forse avrebbe dovuto scrivere il nome di Dana”. E poi la puntata ha avuto la sua naturale conclusione.

Meme e Tweet più belli della serata? Ovviamente nulla sfugge alla nostra @GiuliaSalemi93! #GFVIP pic.twitter.com/7gUuN18EFU — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 17, 2023

Queste alcune delle reazioni degli utenti Twitter: “Visto che il padre di Antonella si è cancellato il profilo, eliminate anche quello della figlia”, “Antonella e il padre uguali, ovvero presunzione ed arroganza”, “Silenziate Antonella”, “Seguo questo circo solo per Giulia Salemi”.