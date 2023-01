Tensione alle stelle dopo la puntata del GF vip 7 del 16 gennaio 2023. Antonella Fiordelisi contro Oriana Marzoli. E la bufera è potentissima. Da una parte Daniele Dal Moro che se la riprende con Oriana per gelosia (o altro, non si è proprio capito) dall’altra Antonella Fiordelisi che dopo l’eliminazione di Dana Saber (e l’esultazione di Oriana) ha deciso di dirgliene quattro. Insomma, una post puntata davvero impegnativa per la venezuelana.

C’è da dire tra l’altro che per la schermitrice campana non è stata una bella serata. Prima, come dicevamo, l’eliminazione al televoto della sua amica Dana Saber, poi quella constatazione di Giulia Salemi. La ragazza in diretta ha detto: “Oriana non è molto amata nella casa ma il web è con la bebè e il web tifa per gli Oriele“. Ma non è finita perché il colpo di grazia per Antonella è arrivato col tweet finale. Si parla di una considerazione che ha fatto il padre di Antonella sui social scrivendo: “Se si salva la Murgia mi cancello da Twitter”. Non si capisce se l’uomo lo abbia davvero fatto o fosse solo uno scherzo.

vai stefano fiordelisi è il tuo momento cancellati da twitter pic.twitter.com/5NIUFaG3Wf — benni🫧 (@esauribile) January 16, 2023

Antonella Fiordelisi contro Oriana Marzoli al GF Vip 7

Poco dopo però, durante la pubblicità, Tontonella se l’è presa con Oriana: ”Dipende sempre da chi le fa le cose, se l avessi fatto io con gli uomini della casa sarebbe successo un caos. Perché io ancora vengo massacrata perché un giorno ho fatto la scema con Antonino. Pensate voi, però per farvi capire. Un giorno ho fatto una cosa sbagliata e ancora mi attaccano. Quella invece si butta addosso a tutti non le dicono nulla“.

Poi Antonella ci va già troppo pesante e urla alla collega: “Hai goduto che è uscita Dana? Stai godendo, godi, godi, fai godere in tanti modi tu“. A fine puntata la Fiordelisi ha continuato a dirle di tutti i colori a Oriana, che però ha reagito non rispondendole e ridendole in faccia. Una reazione che ha mandato fuori di testa Antonella che dice: “Ti conviene ridere, ridi vai, continua a ridere, sei proprio una bella persona”.

ORIANA CHE RIDE IN FACCIA AD ANTONELLA PER PIACERE IO LA AMO 💀#gfvip #oriele pic.twitter.com/UBWI8fTZGm — soleilandia ☀ (@sisonokevin) January 17, 2023

Sono queste le cose per cui dovete essere schifati “una come te la trovo in giro” e altre cazzate che ha detto, non di un discorso di una litigata che Oriana GIÁ SA. #oriele pic.twitter.com/ia2ERsWner — V 🍀 (@Vincorvassi) January 17, 2023

E ancora: “Sì proprio una bella persona complimenti, solo questo sai fare. Vai continua pure a ridere. Ringraziate il Signore che io mentalmente sono forte, perché un’altra persona sarebbe stata male per le vostre provocazioni e le vostre cattiverie. Che brutta persona mamma mia. E questa qui ha 30 anni? Si deve vergognare, io mi vergognerei al posto tuo. Mio Dio che persona brutta che sei“.

