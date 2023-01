Edoardo Tavassi censurato al GF Vip 7. Anche nel corso di questa ventottesima puntata del GF Vip 7 è giunto il momento delle nomination. Prima di procedere, però, Alfonso Signorini ha reso noti i nomi degli immuni della Casa ovvero Davide, Onestini, Antonino e Attilio. Anche gli opinionisti hanno fatto le loro scelte. Orietta ha deciso di regalare l’immunità a Oriana, mentre Sonia ha salvato Antonella.

Nella Superled, con il metodo delle nomination palesi, i vipponi hanno fatto i loro nomi da mandare al televoto. Ad iniziare il giro è stato Edoardo Tavassi che ha fatto il nome di Sarah Altobello a causa del rapporto praticamente inesistente.

Edoardo Tavassi censurato al GF Vip 7: i dubbi sulle nomination

Ma le parole di Edoardo Tavassi nascondevano una frecciatina al programma: “Allora io faccio il nome di Sarah. A te non piace la motivazione, ma io non ho rapporto. Se poi mi metti tra i preferiti altri o mi elimini chi voglio nominare…”, ha detto parlando con il conduttore Alfonso Signorini. Dopo la puntata, infatti, il vippone è tornato a parlare delle nomination insinuando il dubbio.

Edoardo Tavassi non si è detto per niente convinto sulla modalità di scelta dei preferiti. Mentre chiacchierava con Micol Incorvaia e Davide Donadei ha espresso le sue perplessità: “Però, non capisco un’altra roba. Stasera non ci sono state due donne e due uomini e perché?”, ha detto il concorrente del GF Vip 7. “Eh, questo è”, ha risposto Micol. Davide Donadei ha invece aggiunto: “Aspetta però, Nikita secondo me… o Antonella oggi la dovevano salvare”.

tavassi sputtana il #gfvip che para i cu*o al fake "di solito fanno 2 donne e 2 maschi ora perchè?"

Davide "secondo me almeno una tra Nikita e Antonella oggi doveva.."

"Ti arrivano le schede, tu vedi chi rischia e dici allora famo 4 maschi..censura" #nikiters #donnalisi #fiorde pic.twitter.com/Kh5MLlQKd4 — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 17, 2023

“Ti arrivano le schede, tu vedi chi rischia e dici allora facciamo 4 maschi…”, ha detto Edoardo Tavassi ma a quel punto il concorrente è stato censurato. Mentre andavano in onda le immagini, l’audio è stato chiuso e quindi non si sono potute ascoltare le parole del fratello di Guendalina.