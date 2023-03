Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal GF Vip 7. Un vero colpo di scena durante l’ultimo appuntamento in diretta con il reality show condotto da Alfonso Signorini. Solo l’8% ha votato per salvarla. Una richiesta partita dalla madre dell’ex schermitrice. La madre infatti, nei giorni precedenti, ha esortato tutti coloro che avessero mai tenuto alla figlia, di non votarla e lasciarla uscire per il suo bene.

Alla fine la richiesta della donna è stata esaudita e Antonella Fiordelisi è risultata la meno votata dal pubblico. La puntata si è aperta con un monito ai concorrenti. Alfonso Signorini ha tranquillizzato i vipponi rimasti in gioco che non dovranno pagare alcuna penale in caso di abbandono anticipato: “Se non reggete più quest’esperienza, vi ricordo che il GF Vip è un gioco, non un carcere. Se non reggete più lo stress, potete e dovete lasciare il gioco. Non subirete alcuna conseguenza economica. Le fantomatiche penali non esistono”.

Antonella Fiordelisi, perché è stata eliminata dal GF Vip 7

Poi l’uscita di scena di Antonella Fiordelisi. Come detto, sono stati proprio i fan della vippona a farla uscire e hanno voluto scrivere una lettera aperta alla loro beniamina: “Cara Nellina, se leggerai questa lettera vorrà dire che siamo riusciti a riportarti a casa. Forse non capirai subito perché abbiamo deciso di farti uscire ad un passo dalla finale e proveremo a spiegartelo così. […] Sei stata l’assoluta protagonista di questo Grande Fratello Vip insieme ad Edoardo e abbiamo visto come ti hanno spremuto fino all’ultimo secondo in nome degli ascolti”.

Nella lettera i fan di Antonella Fiordelisi hanno spiegato di aver visto come è stata trattata durante il GF Vip 7: “Sei stata gettata in pasto al pubblico più di una volta per amore dello spettacolo…dopo l’ennesima puntata in cui non ti è stata resa giustizia, abbiamo deciso di dire BASTA. Hai retto sulle spalle il peso di tutte le dinamiche di questo GFVip e meritavi la finale fin dal primo momento, ma in questo programma di “comodini” e “raccomandati” purtroppo è stato sempre chiaro a tutti che non avresti vinto e che forse in finale non ci saresti arrivata”.

“Così, dopo averti vista allo stremo delle forze e privata del tuo unico pilastro lì dentro, abbiamo deciso di evitarti due settimane di ulteriore sofferenza e di permetterti di tornare a casa dalle persone che ti amano e che ami. Speriamo che tu capisca che a spingerci a questa decisione e stato il grande affetto che proviamo per te e il forte senso di protezione”, hanno concluso i fan di Antonella Fiordelisi, che sui social ha riportato lalettera.