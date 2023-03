Al GF Vip 7 si è materializzata l’incredibile eliminazione di Antonella Fiordelisi, che nella serata del 20 marzo ha salutato tutti i suoi compagni di avventura a poco dalla finale, prevista per il prossimo 3 aprile. Lei comunque ha preso male la notizia, soprattutto quando ha scoperto la decisione di sua madre, che ha invitato i fan dell’influencer a non votarla per estrometterla dal programma a causa delle difficoltà emotive. Ma la fidanzata di Edoardo Donnamaria avrebbe voluto proseguire il suo percorso fino alla fine.

A fare rumore adesso è ciò che è successo al GF Vip 7, subito dopo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi. Le telecamere del reality show di Canale 5 hanno indugiato in particolare su Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli, che hanno fatto un gesto destinato a creare polemiche. Ora che l’ex partner di Francesco Chiofalo verrà a sapere tutto, presumibilmente non rimarrà in silenzio e si aspettano eventuali scontri in futuro. E in tanti hanno condannato questo gesto dei suoi ex coinquilini.

GF Vip 7, cosa è successo dopo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi

A mostrare le immagini è stata la pagina Instagram Mondo del Reality. Ormai al GF Vip 7 c’era stata l’eliminazione di Antonella Fiordelisi e lei era già andata in studio da Alfonso Signorini, quando all’improvviso Edoardo Tavassi ed Oriana Marzoli si sono accorti della sua presenza proprio lì. A quel punto hanno avuto la conferma che non si trattava di nessuno scherzo da parte della produzione e che l’ormai ex vippona non sarebbe più rientrata. E ci sono stati dei veri e propri festeggiamenti.

Edoardo e Oriana hanno praticamente esultato, come si fa allo stadio durante un gol della propria squadra del cuore. E le parole di Tavassi sono state chiarissime: “Ma è successo per davvero, amo, è là. Antonella è seduta, ormai è fatta, è finita. L’incubo è finito, è stata dura ma ce l’abbiamo fatta, non torna“. E anche l’influencer venezuelana è parsa parecchio soddisfatta di questa eliminazione di Antonella, disposta dal televoto. La festa in casa può partire e il rammarico della Fiordelisi aumenta.

E il popolo del web ha avuto questa reazione sotto il video di Tavassi e Marzoli: “Cattivi proprio”, “Oriana maleducata e volgare”, “Ma vai a fan*** Tavassi”, “La cattiveria continua ad emergere fino alla fine”, “Che cattiveria da parte degli spartani”.