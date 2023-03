GF Vip 7, Antonella Fiordelisi è stata eliminata ma c’è qualcosa che brucia molto di più dall’essere stata messa alla porta del reality. Su di lei si è abbattuto un autentico terremoto. Anche Sonia Bruganelli l’ha infatti scaricata dopo averla sostenuta per mesi. Nel dettaglio la moglie di Paolo Bonolis ha raccontato: Sei entrata nella Casa e da subito hai voluto essere protagonista. Se scegli di entrare e di essere forte e di andare contro chi è più grande di te”.



“Poi devi avere le spalle larghe per accettare che tu non possa essere amata da tutti. Hai scelto la strada più difficile, quella di essere protagonista là dentro nel bene e spesso nel male. Però poi ti devi assumere la responsabilità di tutto questo e uscirne serena, a prescindere dal giudizio degli altri. Ho visto il tuo percorso e ho cambiato opinione su di te. Ma adesso non puoi fare come i bambini e chiederti perché le persone non ti vogliono bene”.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi fuori con appena l’8% di preferenze



E ancora Sonia continua: “Hai fatto tante cose perché non ti volessero bene. Il pubblico ti amerà o no. È molto più difficili essere odiata e restare serena. Essere amata è facile, basta dire quello che vogliono gli altri. A quel punto sarà facilissimo”. Ma c’è una cosa che ha fatto storcere il naso ai fan più che Antonella: è il dato delle preferenze che ha sancito la sua eliminazione. Tutti credevano che Milena Miconi sarebbe stata eliminata e invece è stata eliminata Antonella Fiordelisi.



E con percentuali che fanno male: solo l’8% ha votato per salvarla. Ma le sorprese non finisco qui. Perché il GF Vip 7 è stato protagonista di una clamorosa gaffe che non tocca solo l’eliminata Antonella Fiordelisi ma tutto il programma. Il GF Vip 7 sul sito ufficiale ha pubblicato le percentuali del televoto, ma al tempo stesso ha finito per anticipare la terza finalista a tutti.



Così mentre piovono i commenti: “Antonella meritava la finale. Questa edizione verrà ricordata grazie a lei. Già solo questo fa pensare che, nel bene e nel male, ha dato qualcosa ed ha fatto parlare di sé e del programma, soprattutto sui social! Ecco perché meritava la finale. Ecco perché penso che altri non la meritano, perché al programma non hanno dato nulla”.