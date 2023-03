Nuove rivelazioni scottanti su Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. A farle l’ex fidanzato di lei, che ha praticamente smascherato soprattutto lei. Ci riferiamo a Gianluca Benincasa, il quale ha rilasciato un’importante dichiarazione sulla coppia nata al GF Vip 7. Tra l’altro i due hanno raggiunto un momento già significativo nella loro unione sentimentale, infatti il tempo trascorso insieme è già notevole, visto che in queste ore hanno festeggiato i primi cinque mesi di fidanzamento.

Antonella Fiordelisi ha pubblicato alcune foto di lei ed Edoardo Donnamaria e probabilmente l’ex partner ha approfittato di questo evento dei Donnalisi per dire la sua. Ma soffermandoci sull’ex vippona, su Instagram ha scritto: “Sai perché a settembre avevo paura di lasciarmi andare? Mi sei piaciuto dal primo istante, speravo di non innamorarmi.. ho sempre avuto paura dell’amore…è un sentimento così potente che, se delude, lascia ferite profonde e ti indebolisce..Stando con te ho capito che l’amore non si può arginare”.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, parla l’ex di lei

Poi l’influencer ha aggiunto: “E che soprattutto ti fa essere una persona migliore. E tu mi hai migliorata tantissimo”. Ora, però, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno dovuto incassare delle affermazioni tutt’altro che positive da parte di Gianluca Benincasa. Quest’ultimo è stato contattato dai giornalisti di TvPerTutti e ha svelato perché i due stanno insieme e soprattutto per quale motivo questa unione amorosa è destinata a non finire presto, ma al contrario ad essere duratura.

Queste le parole di Benincasa sui Donnalisi: “Questa storia tra loro continuerà, perché ho sempre pensato che il suo sogno più di Edoardo è avere una ship alla tipo Prelemi, Basciagoni e altre che si sono formate nel Grande Fratello, però queste ship lì sono nate in maniera naturale, invece a mio avviso la sua è nata molto a favore delle telecamere, per le telecamere. Continuo sempre poi a pensare che l’amore c’è, ma per la ship, per il contesto che sono i fan, per me questo è un amore che sarà destinato a durare anche senza la compatibilità dei due”.

Infine, l’ex di Antonella ha chiosato a TvPerTutti: “Anche se loro non sono compatibili questo amore durerà per causa di forza maggiore“. Quindi, ci sarebbe un interesse dietro questo legame stando alle accuse di Gianluca Benincasa. Vedremo se la coppia risponderà nelle prossime ore.