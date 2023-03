Siamo ormai vicinissimi alla finale del GF Vip 7 e a parlare è stata l’opinionista Sonia Bruganelli, che a proposito di Antonella Fiordelisi ha voluto raccontare tutta la sua verità. In tanti si sono accorti del supporto della moglie di Paolo Bonolis all’ex concorrente del programma, che potrebbe presenziare in studio anche se nulla è sicuro. Infatti, si sono sparse delle voci su un clamoroso litigio di un ex gieffino col programma con gli squalificati che potrebbero non avere l’autorizzazione a partecipare all’ultima puntata.

L’esperienza al GF Vip 7 è stata molto dura e anche Sonia Bruganelli se n’è resa conto, avendola vissuta in prima persona. Antonella Fiordelisi è stata la tipica concorrente amata e odiata, infatti su un fronte era sostenuta da una moltitudine di persone mentre sull’altro c’erano tantissimi odiatori che poi hanno anche festeggiato per la sua eliminazione. L’opinionista ha esordito però in questo modo: “Quest’anno è stato molto intenso – ha riferito a Vanity Fair – e sono riuscita ad entrare dentro le caratteristiche dei personaggi”.

GF Vip 7, il giudizio di Sonia Bruganelli su Antonella Fiordelisi

Ma riferendosi al GF Vip 7, Sonia Bruganelli non ha nominato solamente Antonella Fiordelisi ma anche Nikita Pelizon: “Lei è stata la più resistente, rifletto sul fatto che molti se la siano presa quando sottolineavo che erano lì per vincere. Non sono arrivati i più resistenti, ma il più furbo, quella che si è legata al più furbo, quello che si è messo meno nelle condizioni di discutere. Alla finale sono arrivate varie dinamiche di gioco. Chi vince? Meriterebbero Nikita e Oriana, avrei detto Tavassi se fosse rimasto quello che era all’inizio”.

A Vanity Fair la Bruganelli ha poi chiarito perché abbia voluto infondere coraggio e quindi aiutare Antonella Fiordelisi: “La meritava la finale, il problema è che se scegli di incarnare l’antagonista devi avere le spalle larghe per reggere quando non ti vogliono o ti escludono. Lei era troppo piccola e troppo poco matura per rendersi conto che quel percorso non sia da tutti. Non puoi piangere per qualsiasi cosa con questa premessa ed è per questo che l’ho aiutata. Ho apprezzato la strada intrapresa”.

Infine, Sonia ha aggiunto: “Le ultime volte, quando Orietta Berti ha detto quelle cose ad Antonella, ho provato a dirle che stava esagerando: l’ha reputata più forte di quello che era. Antonella ci è rimasta male perché è piccola e fragile”.