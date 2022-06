Drusilla Foer verso un nuovo programma. Dopo essere stata una protagonista assoluta nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo diretto e condotto da Amadeus, l’attrice e regista è pronta anche nelle vesti di conduttrice. Un vero e proprio exploit nella sua vita professionale, tutto meritato tenuto conto che durante la kermesse musicale più importante in Italia ha ricevuto solamente elogi non solo dalla critica, ma anche da milioni di telespettatori che hanno seguito il Festival vinto da Blanco e Mahmood.

Su Drusilla Foer erano uscite altre voci legate ad un nuovo programma alcuni mesi fa. La Rai aveva pensato a Drusilla Foer per affiancare Francesco Gabbani e Nino Frassica alla conduzione di ‘Ci vuole un fiore’, lo show ‘green’ prodotto da Ballandi in onda venerdì 1 e 8 aprile. Invece lei pare abbia poi detto subito no. “Gira voce – scriveva Giuseppe Candela – che dopo aver scoperto il cast al completo e aver visto da vicino il progetto, Drusilla sia scappata a gambe levate sentendo puzza di flop”.





Drusilla Foer verso un nuovo programma Rai

E a confermare il nuovo programma che sarà trasmesso su Rai2 è stata la stessa Drusilla Foer nel corso di una conferenza stampa, come riportato da TvBlog: “La mia è stata una scelta fatta con devozione a questo bellissimo programma che qualche decennio fa entrava nelle case in modo garbato e gentile dicendo cose anche un po’ rurali: a che ora sorge e tramonta il sole, a che ora si leva la luna, qual è il santo del giorno. Cose carine da sapere, che preparavano all’arrivo del giorno dopo. Penso sia piacevole riproporre quel tipo di televisione”.

E Drusilla Foer ha anche annunciato altri dettagli sulla trasmissione: “Ci saranno delle rubriche. “Domani avvenne”: sapere cos’è accaduto di importante quel giorno è interessante. E poi ho inserito delle novità: il personaggio del giorno dopo, la canzone del giorno dopo, che canterò accompagnata dal pianista in studio, la “Giornata mondiale del…”. Probabilmente il pubblico più esperto potrebbe aver già capito di cosa potrebbe trattarsi, infatti la Rai ha deciso di mandare in onda un programma molto famoso in passato.

Drusilla Foer presenterà dunque su Rai2 l’Almanacco del giorno dopo, programma già trasmesso dalla tv pubblica dal 1976 al 1994. Drusilla lo condurrà da lunedì 6 giugno dalle ore 19.50. All’epoca veniva trasmesso dal lunedì al sabato alle 19.45 e faceva da traino al Tg1 delle ore 20. La chiusura avvenne il 26 febbraio del 1994, ma ora è tornato in auge.

“Ecco il suo vero volto”. Drusilla Foer, tutt’altro aspetto: le foto di Gianluca Gori dopo Sanremo