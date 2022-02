Drusilla Foer, dal palcoscenico del teatro Ariston alla paparazzata in pieno centro cittadino. Un servizio fotografico completo su Gianluca Gori, in arte Drusilla Foer, e un titolo sul settimanale Chi che lascia ben intendere: “L’altra faccia di Drusilla Foer”. A zonzo per le strade di Firenze all’indomani del grande successo conseguito davanti alle telecamere del Festival della musica italiana.

Drusilla Foer, una vera e propria scoperta per il pubblico di telespettatori italiani nel corso della 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022. Una co-conduttrice esemplare e un monologo sull’unicità come valore collettivo da riscoprire che continua a essere un esempio per tutti: “Basta parlare di diversità, parliamo della unicità che contraddistingue ciascuno di noi e ci permette di riconoscere l’unicità degli altri”.

E una volta chiuso il sipario del Festival, anche Drusilla torna alla sua vita di sempre. Il pubblico italiano avrà modo di rivederla presto sul piccolo schermo. A rivelare qualcosa, il direttore di Rai1 Stefano Coletta in conferenza stampa: “Drusilla l’ho chiamata appena arrivato a Rai1 e ha partecipato a Ciao maschio con Nunzia De Girolamo – spiega Coletta.





“Ragionavo proprio ieri sera, mentre la guardavo on stage con Amadeus: le darei una seconda serata seriale da lunedì a venerdì, potrebbe accompagnare gli italiani con grande intelligenza, raffinatezza e ironia, sono registri che servono in una tv generalista. Ma per ora sono pensieri epidermici”.

Chiamarlo successo forse è ben poco, per Drusilla Foer. E nelle ultime ore anche il settimanale Chi ha contribuito a lasciare ancora accesi i riflettori su di lei. Infatti in vista della tournée teatrale l’Eleganzissima Tour, ecco vederla passeggiare per le strade di Firenze. Si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Direste mai che questo affascinante pittore, fotografo, attore e cantante con la giacca a quadri si trasforma nella nobildonna che ha incantato Sanremo?”.