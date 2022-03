“Fuggita appena ha capito”. Drusilla Foer, clamoroso retroscena. Chi la adora ci resterà male

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, in molti hanno apprezzato le qualità di Drusilla Foer che ha accompagnato Amadeus nella terza serata della kermesse sanremese. In questo modo si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione a Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo. Il direttore di Rai1 Stefano Coletta aveva speso belle parole nei confronti di Drusilla Foer: “Credo che Drusilla abbia un portato di cultura, ironia che sarebbe importante per gli italiani”.

E infatti la Rai aveva pensato a Drusilla Foer per affiancare Francesco Gabbani e Nino Frassica alla conduzione di ‘Ci vuole un fiore’, lo show ‘green’ prodotto da Ballandi in onda venerdì 1 e 8 aprile. Era stato Giuseppe Candela di Dagospia a riportare l’indiscrezione: “Effetto Sanremo sui palinsesti di Rai1 – scrive il giornalista – dopo aver convinto tutti sul palco dell’Ariston, Rai1 ha deciso di puntare su Drusilla Foer promuovendola alla conduzione di un nuovo show in prima serata”.

Ora, invece, stando a quanto riporta sempre Dagospia, Drusilla Foer non sarà in prima serata su Rai1 per il programma con Gabbani e Nino Frassica. A riferire la notizia è l’esperto di tv Giuseppe Candela. Tutto sembrava fatto, ora pare che il progetto sia saltato. E sarebbe stata proprio Drusilla Foer a dire di no. Il portale diretto da Roberto D’Agostino da un lato ha confermato che Rai 1 aveva deciso di puntare su Drusilla Foer per la conduzione del programma Ci vuole un fiore, dall’altro ha fatto sapere che l’alter ego di Gianluca Gori, dopo aver incontrato il direttore della rete ammiraglia della tv di stato Stefano Coletta, avrebbe risposto picche.





“Gira voce – scrive Giuseppe Candela – che dopo aver scoperto il cast al completo e aver visto da vicino il progetto, Drusilla sia scappata a gambe levate sentendo puzza di flop”. Al momento non è arrivata alcuna conferma o smentita da entrambe le parti. Sicuramente si era creata attesa soprattutto per vedere Drusilla Foer impegnata in uno show in prima serata dopo la bella esperienza di Sanremo nella quale aveva dimostrato di avere un linguaggio televisivo originale e trasversale.

Tuttavia potrebbe solo essere una questione di tempo: basterà attendere la nuova stagione al via a settembre per vedere Drusilla Foer sul piccolo schermo. Anche perché la sua presenza è stata caldeggiata dal direttore di rete Stefano Coletta dopo la sua partecipazione a Sanremo. Nel frattempo per Drusilla Foer si prevede una stagione ricca di appuntamenti con il suo show in giro per i teatri italiani.