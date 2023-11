“Ma veramente?!”. Domenica In, ancora brutte notizie per Mara Venier: la Rai costretta a cambiare programmazione

Brutta notizia per i fan di Mara Venier. La puntata di oggi, domenica 26 novembre, di Domenica In terminerà prima del previsto. Il motivo? L’attesissima ospite salta l’appuntamento con lo show di zia Mara. Il cambiamento è stato reso dunque reso necessario e la Rai ha annunciato che il programma, orario di inizio fissato come sempre per le 14:00, terminerà alle 15:50.

Su Rai 1 alle 15:50 verrà trasmesso l’evento “Junior Eurovision Song Contest 2023”. Lo show era inizialmente previsto su Rai 2, ma si sposterà sul primo canale per lasciare spazio sulla seconda rete pubblica all’emozionante sfida tra Italia e Australia nella finalissima di tennis di Coppa Davis. Dunque nulla da fare per Mara Venier e il suo Domenica In che dovranno fare a meno della super ospite annunciata nei giorni scorsi.

Belen Rodriguez salta la puntata di Domenica In

Ancora un inghippo per Mara Venier che solo poche settimane fa era stata costretta a letto dal Covid: “Volevo ringraziare tutti quanti voi per i tanti messaggi e per l’affetto che mi dimostrate sempre – aveva detto – Sto Covid è veramente maledetto, bisogna continuare a stare attenti”. Stavolta è stata invece l’assenza dell’ospite a Domenica In a far cambiare i piani della Rai costretta a rivedere il palinsesto.

Purtroppo, per ragioni ancora non ufficializzate, Belen Rodriguez non sarà presente nella puntata di oggi di Domenica In. Sicuramente la showgirl avrebbe avuto tanto da raccontare dopo la recente separazione da Stefano De Martino e il fidanzamento con l’imprenditore Elio Lorenzoni. Tra i due sembra davvero una storia seria, tanto che già si parla di figlio e matrimonio.

In ogni caso Mara Venier non si farà mancare personaggi comunque molto seguiti. A Domenica In, infatti, sarà trasmessa un’intervista a Fedez che torna in Rai, anche se registrato, dopo gli screzi avuti con la televisione pubblica. Altri ospiti nell’odierna puntata di Domenica In saranno la cantante amatissima Laura Pausini ed il popolare attore Antonio Albanese.

