Mara Venier, c’è da giurarci, non l’avrà presa benissimo. La notizia è stata comunicata ufficialmente poco fa. Solo poche settimane indietro la conduttrice era stata costretta a stare lontana dalla sua creatura, Domenica In, a causa del Covid. A rompere il silenzio sulle sue condizioni era stata lei: “Volevo ringraziare tutti quanti voi per i tanti messaggi e per l’affetto che mi dimostrate sempre. Sto Covid è veramente maledetto, bisogna continuare a stare attenti”.

“Ci vediamo domenica prossima in diretta con Domenica In, sono sicura che starò bene”. Mara Venier è guarita ma su Domenica In ci sono delle novità importanti. La scaletta dell’undicesima puntata di Domenica in prevede quindi le presenze di Laura Pausini e Antonio Albanese ma non andrà tutto liscio.





Domenica In, tagliata la puntata del 26 novembre

Si perché la puntata del 26 novembre di Domenica In sarà tagliata per fare spazio a alla diretta dello Junior Eurovision Song Contest 2023 su Rai1 dalle ore 15:50. Diretta questa prevista in un primo tempo su Rai2, rete questa che deve essere lasciata “libera” per l’eventuale finale di Coppa Davis con i nostri azzurri. Salta anche la puntata del varietà Da noi a ruota libera, il programma di Francesca Fialdini.

Il Junior Eurovision Song Contest 2023 sarà la ventunesima edizione del concorso canoro per bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni. L’evento si svolgerà presso il Palais Nikaïa di Nizza, in Francia, in seguito alla vittoria di Lissandro nell’edizione precedente. In questa edizione debutterà l’Estonia. La Germania ha confermato il proprio ritorno, mentre il Kazakistan e la Serbia hanno annunciato il loro ritiro.

L’Italia sarà rappresentata da Melissa Agliottone e Ranya Moufidi. Melissa (di Civitanova Marche, Macerata) arriva automaticamente alla competizione perché ha vinto “The Voice kids” col team di Loredana Bertè, mentre per Ranya (di Ciserano, Bergamo), finalista col team di Clementino, è stata una vera sorpresa.