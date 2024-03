Chi esce la prossima puntata? I sondaggi parlando chiaro e tra Sergio D’Ottavi, Greta Rossetti, Anita Olivieri o Simona Tagli, c’è un nome che più di tutti rischia di dover lasciare la casa del Grande Fratello proprio prima della finalissima tra 10 giorni. Proprio così infatti, si era parlato del 4 aprile, ma la rivelazione arriva in diretta su Canale 5, durante l’ultima puntata del reality show. A rivelarlo chiaramente è Alfonso Signorini che è costretto a smentire quello che aveva detto Cesara Buonamici.

La famosa giornalista, in diretta a Pomeriggio Cinque aveva, rivelato che il programma sarebbe terminato giovedì 4 aprile ma si sbagliava. Alfonso Signorini infatti ha fatto sapere una nuova data. “Dalla Merlino hai fatto l’annuncio che la finale sarebbe stata il 4 aprile – ha fatto sapere il conduttore in apertura di puntata rivolgendosi all’opinionista – ma tu devi chiedere a me. Io mi sono stato zitto zitto, la finale sarà il 25 marzo”.





Chi esce la prossima puntata? I sondaggi parlando chiaro

Ora la domanda sorge spontanea però: chi uscirà prima della finalissima? C’è da dire una cosa prima di tutto, quello che già sappiamo e che non è di certo un segreto che nel corso dell’ultima puntata Anita Olivieri è stata eletta come la meno votata. Sembrerebbe lei a dover uscire ma non è detto, anzi, secondo i sondaggi non sarebbe proprio così. Insieme ad Anita sono finiti nel calderone della probabile eliminazione anche Sergio D’Ottavi, Greta Rossetti e Simona Tagli.

Ma chi avrà la meglio e sopratutto, chi la peggio? Secondo diversi sondaggi, la più votata e quindi quella che più di tutto probabilmente resterà in casa in vista della finale è Simona Tagli, con una forbice che in media supera il 50% delle preferenze. Subito sotto troviamo Anita e Sergio, entrambi sotto al 20% ma con un margine troppo esiguo per capire chi starebbe al secondo e terzo posto.

Nel sondaggio di forum free non avevo mai visto Greta così in basso.

È vero, è solo un sondaggio di parte ma in linea con i primi risultati che sappiamo essere veritieri.



Greta un tracollo nell’ultima settimana. 😔



#GrandeFratello pic.twitter.com/XBPvbixrWc — cacio (@paolo_caciolli) March 14, 2024

Secondo i sondaggi però, che chiaramente potrebbero essere ribaltati in base alle dinamiche della settimana e non solo, ad avere la peggio sarebbe Greta Rossetti che supera di poco il 10% delle preferenze. Sarà lei ad uscire poco prima della finalissima? In ogni caso sembra evidente che Simona Tagli ha il supporto di Beatrice Luzzi e dei suo fan, ad avere la peggio sarà senza dubbio uno dei 3 rimanenti.

