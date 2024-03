Altro che 4 aprile, ecco quando c’è la finale del Grande Fratello. La rivelazione arriva in diretta su Canale 5, durante l’ultima puntata del reality show. A rivelarlo chiaramente è Alfonso Signorini che è costretto di fatto a smentire quello che aveva detto Cesara Buonamici. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cosa è successo. A parlarne per prima infatti era stata Cesara Buonamici che in diretta a Pomeriggio Cinque aveva rivelato che il programma sarebbe terminato giovedì 4 aprile.

>> “Mi prendete per i fondelli”. Grande Fratello, l’ira di Signorini: “Quello che fate a letto…”

Ma le cose non stanno proprio così e durante la diretta di ieri sera, Alfonso Signorini ha fatto sapere che la sua opinionista si era sbagliata. “Dalla Merlino hai fatto l’annuncio che la finale sarebbe stata il 4 aprile – ha fatto sapere Alfonso Signorini in apertura di puntata rivolgendosi alla giornalista – ma tu devi chiedere a me. Io mi sono stato zitto zitto, la finale sarà il 25 marzo”.





Altro che 4 aprile, ecco quando c’è la finale del Grande Fratello

Proprio così, circa 10 giorni alla finalissima e al termine di questa lunga avventura. Il padrone di casa del Grande Fratello ha poi comunicato tutto anche ai concorrenti del Grande fratello: “Farete la Pasqua fuori di casa. La finalissima sarà lunedì 25 marzo. Preparatevi che in queste due settimane sarà una carneficina, dovremo fare un sacco di eliminazioni flash”.

I ragazzi in casa chiaramente sono stati felicissimi di ricevere questa notizia. Solo qualche giorno fa Beatrice Luzzi, parlando con Simona Tagli aveva fatto capire che una finale sotto Pasqua sarebbe stata impensabile e aveva previsto proprio questo scenario. Ancora una volta si rivela una delle donne più scaltre di questo programma, sin dai suoi albori. E chi vincerà?

Alfonso: -“La finale sarà lunedì 25 marzo”



PERLA CHE VA DA BEALUZZ TUTTA CONTENTA A STRINGERLE LE MANI ⚰️#grandefratello #gf pic.twitter.com/DFCBzJ1uDh — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 14, 2024

La papabile vincitrice resta sempre lei: Beatrice Luzzi, già in finale. Se la rischia anche Rosy Chin, anch’essa in finale. E poi? Come afferma Signorini ci saranno un sacco di uscite ora. La prima che probabilmente dovrà lasciare la casa, in base ai sondaggi, sarà Anita che ieri ha perso clamorosamente il televoto finendo all’ultimo posto. E pensare che lei era convinta di arrivare in finale e persino di avere qualche possibilità di vincere il reality. In lizza anche Garibaldi e Varrese, ma chi lo sa, non i resta che attendere e vedere chi vincerà.

Leggi anche: “Anita, c’è una brutta notizia”. Grande Fratello, l’avviso di Signorini e poi spiega tutto