Grande Fratello, terribile notizia per Anita a fine serata. La ragazza lo scopre tra i volti sbigottiti della casa. Fino a quel momento infatti, la giovane era convinta di stare in una botte di ferro, poi il bagno d’umiltà estremo. Ma andiamo con ordine. Tanto per cominciare, durante il corso dell’ultima puntata del reality, condotta sempre magistralmente da Alfonso Signorini, si è scoperta finalmente la data della finale.

A parlarne era stata Cesara Buonamici che in diretta a Pomeriggio Cinque aveva rivelato che il programma sarebbe terminato giovedì 4 aprile. Ma le cose non stanno proprio così e durante la diretta di ieri sera, Alfonso Signorini ha fatto sapere che la sua opinionista si era sbagliata. Sembra infatti che la finale di questa edizione andrà in onda lunedì 25 marzo, ovvero tra circa 10 giorni. A questa notizia si aggiunge anche una clamorosa domanda: chi vincerà questa edizione del Grande Fratello?





La papabile vincitrice resta sempre lei: Beatrice Luzzi, già in finale. Se la rischia anche Rosy Chin, anch’essa in finale. E poi? Durante il televoto del 14 marzo cinque partecipanti erano in bilico: Anita, Federico, Giuseppe, Massimiliano e Simona. Il pubblico ha avuto il compito di decidere chi tra loro meritava di restare pensando quindi ad una possibilità per la finale e chi sarebbe stato il primo a rischio eliminazione nella votazione successiva. Proprio così, perché al Grande Fratello si esce ancora.

Signorini allora ha rivelato che Massimiliano è stato il primo a essere salvato, seguito da Simona. Successivamente, è stato annunciato che Federico ha superato il televoto, lasciando Anita e Giuseppe a confrontarsi per evitare l’ultimo posto. Alla fine, Anita ha ricevuto la minor quantità di voti. Le percentuali finali sono impressionanti per Anita: Giuseppe con il 24%, Simona con il 23%, Federico con il 20%, Massimiliano con il 19% e Anita con il 14%.

Chiaramente poco dopo Signorini ha chiarito che Anita non è stata definitivamente esclusa dal reality: il suo destino sarà deciso nel prossimo televoto, che questa volta determinerà chi dovrà abbandonare il programma in modo definitivo, con il verdetto previsto per la prossima puntata di lunedì. Ma sembra evidente che colei che pensava di andare in finale invece si ritrova a lottare per non essere eliminata lunedì prossimo.

