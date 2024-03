Questa notizia circolata nelle ultime ore fuori dal Grande Fratello definirla clamorosa è anche poco. Si è tanto parlato di due concorrenti in questi giorni, i quali ormai sono diventati praticamente una coppia dopo i primi baci che si sono dati. Il loro feeling sembra essere totale, eppure adesso sarebbe spuntata un’altra donna che stravolgerebbe tutti i piani.

Ovviamente i due concorrenti ancora non sanno nulla di questa pazzesca indiscrezione, ma chissà se qualcuno si recherà al di fuori della casa del Grande Fratello per informarli. Non sappiamo come potrebbe reagire lui davanti alla coinquilina, la quale ovviamente gli chiederebbe spiegazioni per questa presunta altra donna nella sua vita. E sappiamo già i primi dettagli su di lei.

Grande Fratello, l’indiscrezione su Sergio e Greta: “Lui con un’altra donna…”

A sganciare la bomba è stata una follower di Amedeo Venza, noto influencer che insieme a Deianira Marzano è solito dare anticipazioni succose anche sul Grande Fratello. E ora ha reso pubblica questa voce su Sergio e Greta, che veramente potrebbe mettere a rischio la prosecuzione del loro rapporto. Anche perché D’Ottavi, se tutto fosse confermato, le avrebbe mentito.

Sergio infatti avrebbe una storia in sospeso fuori dal GF: “Amedeo, mi dispiace per te e Deianira perché so che ci tenete a Greta ma ti posso dire che Sergio fuori ha una che ha lasciato in sospeso. Perché doveva entrare al GF e tra l’altro mi dispiace anche perché questa ragazza ha una figlia e quindi vedere questo non è bello sia per lei che per Greta! Spero esca tutto fuori”.

Questa segnalazione su Sergio è arrivata in forma anonima, quindi non possiamo sapere altro. Non abbiamo altre informazioni su questa donna, che sarebbe quindi mamma di una bambina e che non avrebbe rotto del tutto con il gieffino.