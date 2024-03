Incredibile avvenimento al Grande Fratello. Nelle scorse ore un concorrente si è vestito da donna, scatenando l’ilarità ma non solo del pubblico. Non tutti però hanno riso, infatti dietro questa decisione del gieffino potrebbe nascondersi qualcosa di più oscuro per provare ad ingannare i telespettatori, dato che siamo ormai verso la fine del reality show.

Nella casa del Grande Fratello, a diverse ore di distanza dalla puntata in diretta, il concorrente ha deciso di fare qualcosa di parecchio divertente. Si è vestito appunto da donna e tutti gli altri sono improvvisamente scoppiati a ridere quando lo hanno visto. Eppure, come sottolineato dal sito Tutto.tv, non tutti sono sembrati particolarmente felici.

Grande Fratello, concorrente vestito da donna: spunta una teoria che fa arrabbiare

Tutti coloro che erano presenti nella camera da letto del Grande Fratello si sono messi a ridere per questo concorrente, vestito da donna. La più divertita è sembrata essere Rosy Chin. Lei e questo gieffino hanno notato delle calze sul letto e si è scoperto che fossero di Simona. Lui le ha indossate e successivamente ha anche messo addosso un baby doll, iniziando a ballare.

A indossare gli abiti femminili è stato Varrese, che ha deliziato coinquilini e telespettatori con la sua performance. E c’è chi pensa che Massimiliano stia mettendo in campo una strategia ben precisa, affinché possa risultare più simpatico e approdare così in finale. Effettivamente le reazioni del pubblico sono andate proprio in quella direzione, invocando la sua qualificazione alla puntata conclusiva.

Mi sto sentendo male, vi giuro non riesco a riprendermi #grandefratello pic.twitter.com/alM0Lb0ela — M_art (@leo_Mmarti) March 14, 2024

Mags ormai io lo porterei in finale solo per vedere cose così ogni giorno#GrandeFratello pic.twitter.com/zsTW14vQ4h — Carlotta 💄 (@GossipGirLover0) March 14, 2024

Gli utenti su X hanno scritto: “Mi sto sentendo male, vi giuro non riesco a riprendermi”, “Mags, ormai io lo porterei in finale solo per vedere cose così ogni giorno”. Capiremo cosa succederà in futuro, se Varrese riuscirà davvero a convincere il pubblico.