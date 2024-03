Nella serata del 14 marzo, quando ci sarà la nuova puntata in diretta del Grande Fratello, c’è chi verserà tante lacrime nel momento in cui sarà chiamata Letizia da Alfonso Signorini. Anche la stessa concorrente faticherà a trattenere la sua commozione, visto che davanti a sé si verificherà qualcosa di meraviglioso. Grazie all’intervento della produzione, che ha reso tutto ciò possibile.

Nella casa del Grande Fratello Letizia è una delle protagoniste da mesi e spera di ottenere un posto in finale insieme al suo fidanzato Paolo. Tra qualche ora avrà l’opportunità di festeggiare alla grande un momento forte. Le lacrime potrebbero essere inevitabili, ma allo stesso tempo ci sarà grande gioia da parte della fotografa, che non dimenticherà mai questo gesto del GF.

Grande Fratello, in arrivo per Letizia un momento super emozionante

Tutto è stato organizzato nei minimi dettagli dal Grande Fratello e Letizia non potrà che esserne felice. Intanto, nel corso della serata conosceremo anche chi riuscirà a salvarsi tra i nominati Anita, Federico, Garibaldi, Varrese e Simona. Inoltre, si parlerà nuovamente della possibile nuova tensione tra Beatrice e Giuseppe. Ma ci sarà spazio anche per la madre di Greta, che criticherà il legame con Sergio, e per Perla che sentirà cosa le ha detto la sorella Loana.

Tornando a Letizia Petris, potrà finalmente riabbracciare il suo migliore amico, conosciuto a San Patrignano dove è cresciuta assieme a lui. E anche Rosy avrà un momento speciale, dato che i figli le faranno i complimenti per il raggiungimento della finale. Parlando sempre della fidanzata di Paolo, i suoi genitori si sono conosciuti proprio nella comunità negli anni 80 per lottare contro la tossicodipendenza. Letizia ha raccontato nei mesi scorsi: “Sono stata fino a 15 anni in comunità”.

La mamma di Letizia è ancora oggi un’educatrice della comunità di San Patrignano, come riferito da Il Resto del Carlino. E nelle prossime ore la ragazza potrà certamente emozionarsi, vedendo il suo carissimo amico.