Diretta del GF Vip 7 interrotta per ore. Nella giornata di mercoledì 5 ottobre il reality show condotto da Alfonso Signorini ha fermato la diretta su Mediaset Extra per ben sei ore e ovviamente sui social è scattata la caccia al vero motivo. Sulla schermata di parlava di problemi tecnici, ma in pochi hanno creduto alla versione ufficiale del GF Vip 7.

Al ritorno della diretta i telespettatori hanno notato un’assenza. Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione al televoto flash di Giovanni Ciacci, entrambe decise dopo il caso di bullismo su Marco Bellavia, una concorrente ha deciso di abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini. Si tratta di Sara Manfuso, opinionista tv ed esperta di politica, ultimamente molto criticata dall’opinionista Sonia Bruganelli.

Diretta del GF Vip 7 interrotta per una lite

Dopo i problemi della diretta del GF Vip 7 molti hanno pensato che lo stop era stato deciso proprio a causa dell’abbandono di Sara Manfuso. Ma a raccontare la verità, o almeno così lui dice, ci ha pensato Amedeo Venza. L’influencer ed esperto di vip e tv ha pubblicato un video in cui ha spiegato il perché dello stop della diretta del Grande Fratello Vip. Secondo Amedeo Venza pare sia scoppiata una lite furibonda nella casa.

“Pare che il motivo sia proprio questo, – ha spiegato Amedeo Venza in un video pubblicato sulla sua pagina Instagram – oggi all’interno della Casa del GF Vip è scoppiata una lite furibonda. Sono arrivati veramente agli estremi tanto che hanno dovuto bloccare la diretta. Non so cosa sia successo di preciso ma questo pare sia il motivo”. La diretta del Grande Fratello Vip sarebbe stata interrotta a causa di una violenta lite tra Cristina Quaranta e Gegia.

Il motivo della lite non è saltato fuori, ma non è la prima volta che le due discutono o battibeccano. L’ultima ‘lite’ tra le due è scoppiata quando Giovanni Ciacci è stato eliminato al televoto flash e nel salutarlo, Gegia ha esortato i coinquilini a fargli un applauso (“Facciamogli un applauso…Meraviglioso in questi 15 giorni…Ci ha fatto mangiare, ci ha fatto tutto…Ci ha fatto…”) venendo subito zittita da una furiosa Cristina Quaranta “Stai zitta ti prego”.