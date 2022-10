Colpo di scena al GF Vip 7. Una concorrente è uscita ufficialmente dal reality show e dunque Alfonso Signorini perde un nuovo pezzo, dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione tramite televoto flash di Giovanni Ciacci. Nel corso della giornata del 5 ottobre è successo praticamente di tutto e soprattutto a fare rumore era stato un problema tecnico, che per circa tre ore non ha permesso al pubblico di seguire la diretta dalla Casa. E quando i problemi si sono risolti, si sono viste le immagini relative a questo abbandono.

Se n’era parlato per diverso tempo e ora al GF Vip 7 la concorrente è davvero uscita, nonostante pare che la produzione stesse facendo di tutto per farla desistere. E anche in questo caso la vicenda riguardante Marco Bellavia è stata determinante. L’ormai ex vippona non se l’è sentita di proseguire questa avventura televisiva, che avrebbe dovuto sicuramente causarle stati d’animo differenti. Ma i gravi fatti accaduti nella trasmissione le hanno fatto maturare una scelta molto drastica e definitiva.

GF Vip 7, una nuova concorrente è uscita: addio a Sara Manfuso

La decisione presa dalla gieffina al GF Vip 7 è ufficiale. La concorrente è uscita dalla fatidica porta rossa e prima di andarsene, ha voluto salutare tutti i compagni di avventura, che sono parsi molto dispiaciuti. Ovviamente nella puntata del 6 ottobre si parlerà indubbiamente di questo episodio e presumibilmente la donna sarà ospite in studio, dove non mancheranno sicuramente le scintille, visto che tra lei e l’opinionista Sonia Bruganelli non corre buon sangue e si sono già registrati degli scontri tv.

Queste le parole dell’ex vippona prima di abbandonare il reality di Canale 5: “Non volevo tradire la mia storia. Non siamo tutti delle me***, siamo persone dignitose che lottano. Voglio incontrare anche Marco quando uscirò”. Precedentemente Patrizia Rossetti le aveva detto: “Sono contenta che tu stia meglio”. A causa probabilmente degli strascichi legati al caso Marco Bellavia e al rischio che la reputazione potesse essere messa a repentaglio, Sara Manfuso ha detto addio e ha manifestato l’intenzione di incontrare l’ex coinquilino.

La pagina ufficiale Instagram del Grande Fratello Vip si è limitata a scrivere solamente: “Sara Manfuso ha deciso di abbandonare la Casa di Grande Fratello Vip”. E alcuni utenti hanno commentato: “Non mancherà a nessuno”, “Ha fatto bene, una concorrente invisibile”, “Finalmente una buona notizia”, “Quest’edizione non mi piace per niente”, “Benissimo, è stata una scelta saggia”.