Sara Manfuso è una delle concorrenti più discusse del GF Vip 7. Dopo la puntata del 3 ottobre, quella sul caso Bellavia che ha portato alla squalifica di Ginevra Lamborghini e all’eliminazione al televoto di Giovanni Ciacci, l’opinionista televisiva ha manifestato una certa insofferenza. “Mi è pesato tanto, quello che è successo a Marco è una cosa enorme. Provo disagio a stare qui dentro e pensavo di non volerlo dire in puntata, non voglio che venga strumentalizzata la mia uscita”.

Alfonso Signorini ha provato a tranquillizzarla “Sei una delle persone che è stata più reattiva anche su questo tema legato a Marco. Abbiamo visto i filmati, questo tuo malumore da dove nasce? Da Sonia Bruganelli? Diciamo le cose come stanno”. Lei ha risposto: “Con Sonia è evidente che non ci sia feeling. Rifletterò se lasciare o meno”.

GF Vip 7, Sara Manfuso rivela il segreto di Carolina Marconi

Sonia Bruganelli è stata molto severa con Sara Manfuso: “Di fronte ad una persona più lenta e in difficoltà, c’è chi sceglie di mettere una pacca sulle spalle, di dire una parola.. “c’è chi come per esempio a Sara Manfuso che non ha capito, tu fai sempre attenzione ad uscire sempre pulita, sempre bene, ma nel momento in cui potevi fare la differenza hai fatto un passo indietro”.

Nelle ultime ore Sara Manfuso ha raccontato a Elenoire Ferruzzi un segreto che le ha rivelato Carolina Marconi. Carolina Marconi e Sara Manfuso. Il video è stato pubblicato su Twitter e sta facendo discutere: in particolare si vede l’opinionista nella casa del GF Vip che parla con Elenoire Ferruzzi e racconta questo segreto: “Carolina mi ha detto di andare con lei in camera. Io pensavo mi volesse dare una sua cosa. E ho sbagliato. Ha aperto il suo armadio, ha preso un pennarello e ha scritto una cosa sulla parete per poi cancellarla. Quindi se tu vai a vedere trovi la scritta cancellata, ancora forse leggibile. E il testo è questo: “A mio marito hanno dato il carcere venti mesi per violenza domestica”. L’ha cancellato, le sono andata vicino…”.

perché carolina ha un pennarello cancellabile? perché ha detto questa cosa a sara dal nulla? perché sara l’ha detto subito davanti alle telecamere? perché questa edizione si avvicina sempre di più ad un thriller? pic.twitter.com/jvrfhypWcF — milhouse (@starfishnight) October 5, 2022

Quindi la regia del GF Vip 7 stacca l’audio e l’inquadratura. Riguardo questo episodio raccontato da Carolina Marconi va fatta una precisazione. Infatti non stava parlando del suo attuale compagno, Alessandro Tulli, ma dell’ex marito Salvatore De Lorenzi, un imprenditore del settore delle slot machine. Come riporta anche il sito Metropolitan Magazine, l’amore tra i due è scoppiato nel corso di un evento del quale la gieffina era madrina. Dopo quattro mesi di fidanzamento sono arrivate le nozze con rito civile. Dopo sei mesi, però, pare siano iniziati a sorgere i primi problemi.