Sara Manfuso esce dal GF Vip 7? Così sembra, almeno secondo quanto riportano gli utenti su Twitter. Il caso di Marco Bellavi continua a lasciare strascichi e l’imminente addio della concorrente potrebbe essere proprio legato all’abbandono del reality de parte del concorrente e dei provvedimenti presi dagli autori e dallo stesso Alfonso Signorini.

Durante la puntata in onda il 3 ottobre, una pesante squalifica. Ginevra Laborghini è stata qualificata dal gioco dopo la terribile frase pronunicata nei confronti di Marco Bellavia: “Dovrebbe essere bullizzato”. Dopo l’addio dell’ereditiera, Alfonso Signorini ha aperto un televoto flash tra quattro concorrenti: Giovanni Ciacci, Elenoire Ferruzzi, Patrizia Rossetti e Gegia. A lasciare la casa è stato l’esperto di moda e costumista, aspramente criticato dal web e da molti personaggi del mondo dello spettacolo.

Sara Manfuso esce dal GF Vip 7?

In queste ore un’altra vippona ha detto di voler lasciare la casa, Si tratta di Sara Manfuso, in puntata duramente attaccata dall’opinionista Sonia Bruganelli. “Prima della nomination di giovedì scorso ho parlato 1 ora e mezzo con Marco. Lui si è sfogato, ha pianto, ci siamo anche abbracciato, ma ad un certo punto ho capito che non potevo far altro per lui perché quello che stava passando era fuori dalla sua portata”, aveva detto la Manfuso in puntata.

“Di fronte ad una persona più lenta e in difficoltà, c’è chi sceglie di mettere una pacca sulle spalle, di dire una parola..“c’è chi come per esempio a Sara Manfuso che non ha capito, tu fai sempre attenzione ad uscire sempre pulita, sempre bene, ma nel momento in cui potevi fare la differenza hai fatto un passo indietro”, le parole di Sonia Bruganelli.

ma anche oggi ci subiremo fino ad un certo orario le stesse immagini, a causa dell’abbandono di sara? #gfivip — Francescaaa (@Francescamont03) October 5, 2022

In queste ore, Sara Manfuso è tornata a parlare della sua situazione spiegando ai suoi coinquilini di voler abbandonare la casa del GF Vip 7. Anche ieri, martedì 4 ottobre, la concorrente aveva mostrato sofferenza ma al momento si trova ancora in casa. Proprio questo ultimo dettaglio ha scatenato gli utenti su Twitter, convinti che questa sia l’ennesima farsa per ottenere clip e accattivare il pubblico a casa.