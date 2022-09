Al termine della terza puntata del GF Vip 7 andata in onda lunedì 26 settembre su Canale 5 sono state rese note le nomination: al televoto finiscono Marco Bellavia, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Sofia Giaele De Donà, Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria. Contrariamente a quanto pensano i concorrenti nessuno dei sei nominati rischia di lasciare il bunker di Cinecittà. Si tratta di un televoto particolare perché il pubblico avrà la possibilità di scegliere il preferito che nella prossima puntata sarà immune.

La puntata del GF Vip 7 di lunedì 26 settembre è stata ricca di tanti momenti interessanti: da Antonino Spinalbese che ha parlato dell’amore sconfinato che nutre per sua figlia Luna Marì, al flirt che sta nascendo tra Pamela Prati e Marco Bellavia, passando per il rapporto burrascoso tra Ginevra Lamborghini e la sorella Elettra e per le frasi di Giaele De Donà sul suo matrimonio libero con il marito Brad Back: di base i due hanno deciso di essere sempre sinceri l’uno con l’altra e di confidarsi i rispettivi tradimenti. La gieffina ha voluto anche precisare che non è disposta ad accettare che vengano messi in dubbio i suoi sentimenti nei confronti del marito.

Leggi anche: “Basta, io esco da qua”. GF Vip 7, tensioni dopo la puntata (e quei filmati). Cosa è successo





GF Vip 7 Wilma Goich non sopporta Sara Manfuso

Nel frattempo iniziano ad emergere le prime frizioni tra i concorrenti. È il caso di Wilma Goich che confidandosi con Pamela Prati ha ammesso di non nutrire molta simpatia nei confronti di Sara Manfuso. Come riporta Blogtivvu, la cantante ha parlato così alla showgirl: “Mi stanno sulle p***e due persone qui. Una è Sara perché è proprio cattiva. Dice “ma come, dicono di me…”, ma come dicono di te? Le dici le cose. Ma stiamo scherzando? Ma mi hai preso per scema. Io devo credere a te che dici che non è vero? Ma io guardo e vedo…”.

Dunque, la cantante italiana non gradisce la compagnia dell’opinionista tv. Intanto, a prendere in antipatia Sara ci ha pensato anche Soraia Allam (la fidanzata di Luca Salatino) che, entrando in studio per un confronto con Elenoire Ferruzzi, ha sottolineato come non avesse gradito l’intervento dell’opinionista. Infondo, proprio Sara Manfuso aveva spalleggiato Elenoire sulla lite con l’ex tronista di Uomini e Donne.

Nelle ultime ore, Wilma Goich sembra temere la concorrenza al GF Vip soprattutto degli inquilini più giovani. Secondo la cantante, infatti, proprio loro potrebbero decidere di snobbare le persone più grandi e mature della casa. Spinta da questo timore, la cantante si rivolge a Patrizia Rossetti e la mette in allerta: “Faranno di tutto per farci fuori“. Dal canto suo, la conduttrice ha cercato di calmare la sua inquilina spiegando che loro, insieme a Pamela Prati e Gegia, hanno alle spalle una vasta carriera televisiva e non devono temere nulla. Wilma Goich ha poi ammesso di essere particolarmente nervosa: “Oggi è una giornata particolare, poi da domani comincio a rompere anche io”.