Nella puntata di lunedì 26 settembre del GF Vip 7 ampio spazio anche a Giaele De Donà e al suo matrimonio. L’influencer, che è entrata in ritardo, si è subito distinta per le frecciatine velenose agli altri ma anche per la sua idea di relazione aperta con il marito, l’ingegnere Brad Beck.

In diretta Giaele De Donà ha spiegato meglio questo suo matrimonio aperto che non ha convinto molti dei suoi coinquilini: di base i due hanno deciso di essere sempre sinceri l’uno con l’altra e di confidarsi i rispettivi tradimenti: “Io e mio marito di base stiamo benissimo assieme, ci divertiamo molto, non ci manca niente. Tanti possono pensare che se ho questo rapporto qui è perché ho delle mancanze. Non è assolutamente così”.

Giaele De Donà matrimonio finto? La sua reazione in diretta

“È capitato che io mi sia divertita senza di lui e lui anche. Lo sappiamo, per questo non è tradimento. Passiamo molto tempo lontani, lui in America, io in Italia. Ho accettato di avere questa storia qui. Io preferisco un matrimonio come il mio, rispetto a chi fa la famiglia del mulino bianco in casa e poi hanno amanti e altre storie. Preferisco essere sincera con lui, come lui con me”, ha continuato Giaele De Donà sul suo matrimonio.

La gieffina ha voluto anche precisare che non è disposta ad accettare che vengano messi in dubbio i suoi sentimenti nei confronti del marito: “Il mio matrimonio, anche se diverso, non vuol dire che sia sbagliato. Passa questo messaggio e mi dà fastidio. […] Saranno cavoli miei come vivo il mio matrimonio”, ha ribadito ad Alfonso Signorini che poi l’ha spiazzata.

Il conduttore del GF Vip 7, che è anche il re del gossip, ha chiuso il blocco dedicato a lei con un’indiscrezione pesantissima arrivata alle sue orecchie: ”Giaele ti devo chiedere una cosa. Tu arrivi da Vittorio Veneto. Sai che lì tu sei molto chiacchierata. Sai cosa dicono del tuo matrimonio? Dicono che tu ti sia inventata tutto quanto, che non è vero niente. Sono chiacchiere di paese”. “Mi hanno sempre giudicato, ma questa cosa qui non la sapevo. Invidiosi”, la reazione della concorrente, evidentemente ignara di questo gossip.