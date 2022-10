La puntata del 3 ottobre del GF Vip 7 passerà alla storia del reality show. Una concorrente va verso l’addio. Intanto, Alfonso Signorini si è infuriato per l’atteggiamento di indifferenza, avuto dalla maggioranza dei gieffini, nei confronti di Marco Bellavia, che si è poi ritirato. Ginevra Lamborghini è stata squalificata e Giovanni Ciacci eliminato a causa del televoto flash. Intanto, una concorrente sarebbe vicina all’addio, come ha manifestato lei apertamente nel corso della diretta più clamorosa degli ultimi anni.

Al GF Vip 7 la concorrente ha ammesso che starebbe valutando seriamente di dire addio al programma di Canale 5. Parlando un attimo di Ginevra, ha avuto una crisi dopo la squalifica e ha esclamato: “Ho capito troppo tardi che abbiamo fatto un errore madornale. Sono i sensi di colpa. Non avrei mai voluto col senno di poi comportarmi in quel modo. Non lo dico perché sono qua davanti a voi, ma ho fatto una cosa schifosa. Twitter nel frattempo ‘esplodeva’, con la maggior parte del pubblico ancora schierata contro di lei.

GF Vip 7, la concorrente Sara Manfuso verso l’addio?

Nella Casa del GF Vip 7 la situazione è tutt’altro che serena, dopo quello che è successo col caso Marco Bellavia. I pochi ad essersi comportati bene, secondo Alfonso Signorini e il pubblico, sono stati Antonella Fiordelisi, George Ciupilan e Luca Salatino. Una concorrente, però, durante una pubblicità ha preannunciato l’intenzione di dire addio al reality: “Mi è pesato tanto, quello che è successo a Marco è una cosa enorme. Provo disagio a stare qui dentro e pensavo di non volerlo dire in puntata, non voglio che venga strumentalizzata la mia uscita”.

Ad essere in difficoltà e a meditare di abbandonare il GF Vip 7 è Sara Manfuso, che ha aggiunto nel corso di un dialogo con Alfonso Signorini: “So che mi sono comportata bene, ma sto male per lui”. Il conduttore le ha detto: “Sei una delle persone che è stata più reattiva anche su questo tema legato a Marco. Abbiamo visto i filmati, questo tuo malumore da dove nasce? Da Sonia Bruganelli? Diciamo le cose come stanno”. Lei ha risposto: “Con Sonia è evidente che non ci sia feeling. Rifletterò se lasciare o meno”.

Sonia Bruganelli ha affermato ancora: “Vedrai che ci sono stati commenti e atteggiamenti che hanno fatto sembrare che tutta questa empatia tu non l’abbia avuta”. Ma Signorini ha invitato Sara Manfuso a pensarci su: “Fai bene a riflettere perché non c’è un solo motivo per cui tu debba andare via”. Staremo a vedere che decisione prenderà la donna.