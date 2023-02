Grande performance a Sanremo 2023 dei Cugini di Campagna (non soltanto canora, Ndr). In effetti da loro ci si aspettava davvero molto e di certo non hanno disatteso le aspettative. Annunciati da Amadeus durante la seconda sezione della serata, i Cugini di Campagna hanno fatto il loro ingresso trionfale sul palco dell’Ariston tra tanti applausi e qualche risata. In effetti, anche se in questi ultimi anni siamo abituati ai look più esagerati, quello della band romana risulta sempre pazzesco.

Sarà l’eta un po’ avanzata dei suoi membri, o le paillettes super luccicanti, fatto sta che Ivano “Poppi” Michetti, Silvano Michetti, Nicolino “Nick” Luciani e Tiziano Leonardi hanno dato vita a uno spettacolo davvero unico. Amadeus nell’annunciarli lo aveva spiegato bene: “Il loro look resta invariato da decenni” e così è stato. La canzone tra l’altro è stata molto apprezzata dal pubblico, così come le performance canore.

Ma quello che in queste ore sta facendo davvero molto sorridere il pubblico è un altro dettaglio che in molti hanno avuto il piacere di scoprire poco prima l’inizio del Festival. Durante la serata infatti, i Cugini di campagna sono stati portati all’Ariston per prepararsi a cantare e il loro arrivo è stato a dir poco magnifico.

🎥 | Stasera la prima esizione a #Sanremo2023 dei Cugini di Campagna con "Lettera 22", scritta da Veronica e Dario! pic.twitter.com/DgZ5sadHtQ — 𝖫𝖱𝖣𝖫 𝖭𝖾𝗐𝗌 (@lrdlnews) February 7, 2023

Il gruppo romano infatti, è arrivato a bordo di un van “hippy”, un Volkswagen blu elettrico, scelta più colorata degli altri artisti, che hanno optato per un van nero. Un mezzo datato (ma in linea col look che non hanno mai abbandonato che sembra essersi fermato agli anni ’70). Tra l’altro questa è la prima volta che i Cugini di Campagna partecipano al Festival di Sanremo in 53 anni di attività, tra alti e bassi.

La band originale si è formata nel 1970 e nel corso degli anni ha subìto alcune modifiche alla formazione iniziale. I cugini di Campagna hanno inciso ben 18 album e non sono di certo al termine della loro carriera. Il chitarrista Ivano “Poppi” Michetti e il suo fratello gemello, il batterista Silvano Michetti, sono gli unici due membri della formazione iniziale che fanno ancora oggi parte del gruppo.

