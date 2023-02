Perché Mattarella se n’è andato a metà serata? Il Festival di Sanremo 2023 è già un’edizione da record, no, stavolta non parliamo direttamente delle canzoni in gara o dello share raggiunto. Per la prima volta un Presidente della Repubblica ha presenziato alla kermesse. E non poteva essere altri che l’amatissimo Sergio Mattarella a mettere tutti d’accordo all’Ariston. Con grande commozione, Amadeus e Gianni Morandi hanno dato il benvenuto su un palco speciale, proprio a lui, all’inizio della 73esima edizione del Festival della Canzone italiana.

Eccolo quindi entrare con la figlia, prendersi una serie di standing ovation dal pubblico e uno spettacolo praticamente privato da nientepopodimeno che da Roberto Benigni. Alla fine Mattarella ha fatto quello che doveva fare, unire il paese in quello che di fatto è l’evento più importante della televisione d’Italia. Tra saluti, sorrisi (rarissimi, visto che parliamo del presidente della Repubblica) e grandi applausi, alla fine Mattarella è uscito poco prima dell’inizio della gara. E ora sembra chiaro anche il motivo.

Leggi anche: “Il migliore di stasera…”. Sanremo 2023, Amadeus legge la classifica provvisoria





Sanremo 2023, ecco perché Mattarella se n’è andato a metà serata

Tra l’altro nessuno ha fatto menzione dell’abbandono di Mattarella dall’Ariston, Amadeus non ha potuto neanche dirlo. Naturalmente, molti se ne sono accorti della sua assenza, ma la regia ha fatto molta attenzione a non far più vedere quel palco in galleria vuoto. Alla fine quindi, alle 21:30 circa, Sergio Mattarella ha lasciato il teatro per recarsi probabilmente a casa.

i due pilastri su cui si regge questo paese: sergio mattarella e il festival di sanremo #Sanremo2023 pic.twitter.com/loTZrKWBu5 — valentina 💐 (@mocciosvs) February 7, 2023

E stamattina molti si chiedono: perché se n’è andato e perché non è rimasto fino alla fine? Il presidente era lì soprattutto per la celebrazione dei 75 anni della Costituzione e quindi per la performance di Roberto Benigni. Il motivo dell’abbandono è semplice: sembra che la presenza del Presidente durante la serata canora sarebbe stata imbarazzante.

Visto che sarebbe stato presente solo per la prima serata, la sua figura avrebbe omaggiato una serie di cantanti rispetto ad altri (come ad esempio quelli del giorno successivo). È per questo motivo che Sergio Mattarella è uscito dal teatro con la figlia e ha ripreso la strada per Roma tornando al Quirinale senza che nessuno se ne sia accorto. Quando si dice essere super partes.

Leggi anche: “Vi racconto tutto…”. Sanremo 2023, Blanco distrugge l’Ariston: Amadeus furioso dopo la serata