Attimi di panico al GF Vip 7: Cristina Quaranta è svenuta ed è stata chiamata un’ambulanza. Tutto è successo durante una tranquilla chiacchierata tra Antonella Fiordelisi ed Elenoire Ferruzzi. Tutto d’un tratto, nella casa, si sono sentite delle urla. “Aiuto, aiuto, è svenuta”, a quel punto tutte si sono precipitate in un’altra stanza dove le telecamere hanno inquadrato Cristina Quaranta senza sensi, svenuta. L’ex volto di Non è la Rai stesa al suolo, poi la censura audio e video della regia.

Nessuno sa con certezza cosa sia successo, se sia svenuta o scivolata, senza alcun dubbio però, aveva perso i sensi. Le gieffine presenti hanno tentato subito di soccorrerla: “Tiriamola su, fatele aria”. Poi, hanno chiamato a gran voce la produzione: “Grande Fratello aiuto”. Ad ora, la produzione non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale ma pare che nel bunker di Cinecittà sia prontamente arrivata un’ambulanza per soccorrere l’ex Velina di Striscia la notizia.

Leggi anche: Cristina Quaranta: età, altezza, peso, figlia, ex marito, fidanzato





Cristina Quaranta è svenuta ed è stata chiamata un’ambulanza

C’è poi da dire che da alcune segnalazioni sui social network di alcuni telespettatori, erano ore che Cristina Quaranta si lamentava con gli altri coinquilini per un dolore allo stomaco. In tanti hanno ipotizzato ad una cattiva digestione, anche se per ora non ci è dato sapere di più. Riguardo Cristina Quaranta non ne sappiamo di più.

I ragazzi stanno dormendo in queste prime ore del mattino e la produzione è ancora ferma ai video di ieri sul sito. Senza dubbio nelle prossime ore si scoprirà cosa è successo e si spera che l’ex volto di Boncompagni stia bene. Tra l’altro, proprio per la Quaranta, questa edizione del GF Vip 7 è un riscatto televisivo. La soubrette era scomparsa dai radar nell’ultimo periodo.

Cristina Quaranta sviene nella casa del #gfvip pic.twitter.com/skxIxvUMvF — Trend Video News (@TrendVideoNews1) September 27, 2022

Per tanti anni Cristina Quaranta è stata una conduttrice sportiva: ha condotto, ad esempio, Guida al campionato e Guida all’Europeo. Dal 2010 al 2017 è stata conduttrice televisiva per la rete dedicata al poker POKERItalia24, conducendo le trasmissioni Queens at Tea Time e Pokerissimo. Poi più nulla, fino ad ora. Speriamo si riprenda il prima possibile.

Leggi anche: “Perché mi fate questo”. Elenoire Ferruzzi, l’accusa al GF Vip: “Una cosa allucinante”