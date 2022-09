Cristina Quaranta: età, altezza, peso e le altre curiosità. Conduttrice tv e showgirl, Cristina Quaranta stata una delle presentatrici di punta del piccolo schermo nel periodo a cavallo tra gli anni ’90 e 2000. Deve la sua fortuna a Non è la Rai, grazie al quale inizia il periodo d’oro. Nel 1992 ha preso parte al programma Bulli e pupe, condotto da Paolo Bonolis e recita in Stasera a casa di Alice di Carlo Verdone e nella fiction Classe di Ferro.

La vera svolta, però, è arrivata con il tg satirico di Antonio Ricci, dove ha vestito i panni della velina bionda in coppia con Alessia Merz (1995/1996) e con Miriana Trevisan (1996/1997). Durante la sua carriera ha lavorato con Luca Barbareschi, Massimo Lopez e Laura Freddi ne I Guastafeste. Nel 1996 ha lavorato nel programma sportivo Guida al Campionato, dove è rimasta per cinque stagioni.

Cristina Quaranta: età, altezza, peso, figlia, ex marito, fidanzato

Nel 2005 Cristina Quaranta ha partecipato alla terza edizione de L’isola dei famosi, ed è stata eliminata nel corso della seconda puntata con il 78% dei voti. Poi ha partecipato ad alcuni programmi invernali prodotti dalla Rai nella stagione 2005/2006. Dopo un periodo di assenza dai riflettori, durante il quale si è dedicato al ruolo di mamma e moglie, è tornata sul piccolo schermo come conduttrice del programma Sky PokerItalia24, diretto da Maurizio Caressa.

La showgirl e conduttrice è stata sposata con l’imprenditore Matteo De Stefani e ha una figlia, Aurora (che appare anche sul profilo Instagram della madre), nata nel 2002. Poi ha avuto una storia con Alberto Longo, anche questa finita dopo qualche tempo. In una intervista rilasciata a Eva 3000, aveva parlato del suo rapporto con l’amore.

“Mi è sempre piaciuto fare la geisha del mio uomo. – aveva raccontato Cristina Quaranta – Avere dei figli e occuparmi della mia famiglia. Mi sono sempre sentita mamma. Non sono mai stata una di quelle donne che devono affermarsi a tutti i costi, lavorando per la propria indipendenza economica. Se il rapporto va bene è giusto che l’uomo si occupi della donna. E che lei abbia dei ruoli come quello di occuparsi della sua famiglia”.

Nel 2022 torna in televisione grazie ad Alfonso Signorini, che la chiama per entrare nel cast del GF Vip 7. Cristina Quaranta: età, altezza, peso. È nata a Roma il 14 agosto 1972. La sua altezza è di un metro e settantadue centimetri per un peso di cinquantacinque chili.