“Per lei farei di tutto”. Cristiano Malgioglio spiazza, brucia di passione per la bellissima collega

Cristiano Malgioglio, dichiarazioni a sorpresa per l’attrice: “per lei potrei diventare eterosessuale”. Parole senza filtri, com’è nel suo stile, mentre cresce l’attesa per il suo debutto da conduttore su Rai 3 con ‘Mi casa es tu casa’. A spiegare il format ci pensa Tv Blog: “il programma si svolgerà proprio nella casa romana del cantautore, dove accoglierà alcuni ospiti con i quali dialogherà, giocherà, canterà, cenerà, insomma farà tutte quelle cose che abitualmente si fanno quando si accoglie un ospite a casa propria”.



“Il tutto avrà un sapore autenticamente informale fra i vari ambienti della casa, questo per scavare nella dimensione intima dell’ospite di turno, in una diretta-differita che saprà così cogliere i momenti quanto più veri possibili di questi dialoghi”. Insomma spettacolo assicurato. Del resto Cristiano ha abituato a questo ed altro con i suoi modi divisivi. Ne sa qualcosa Chanel Terrero, presa di mira dal cantate all’Eurovision.





Cristiano Malgioglio: “Per Jennifer Lopez diventerei etero”



All’Adnkronos aveva dichiarato: “Devo dire che è bella e balla molto bene ma la sua è una canzone estiva. Un reggaeton europeo. È un discount di Jennifer Lopez”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva fatto un passo indietro: “Volevo dire che è una piccola Jennifer Lopez. Non era un’offesa ma chiedo scusa. Però non ho influenzato nessuno, avevano già votato”. (Leggi anche “Salta tutto”. GF Vip, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ancora senza sostituti)



Sempre ai microfoni di Adnkronos si era giustificato. “Gli spagnoli ne hanno fatto una tragedia. Non hanno capito l’ironia dei miei commenti. Io con onestà ho dato giudizi in cui credevo, sempre conditi da qualche battuta”. Proprio Jennifer Lopez è l’oggetto del desiderio di Cristiano. Al settimanale Oggi racconta di avere un vero e proprio debole: “È l’unica per cui potrei diventare eterosessuale”.



E ancora: “Ho tre tatuaggi dedicati a lei”, dice, confidando di aver ormai dimenticato il misterioso fidanzato turco di cui ha a lungo parlato perché si è innamorato “di un’altra persona, che però non lo sa ancora”. Cristiano ha poi parlato del suo imminente ritorno in tv. “Il mio personaggio a lungo è stato considerato scomodo: ero fuori dalla norma e troppo avanti sui tempi. Avevano paura di me”.

