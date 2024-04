Costantino Vitagliano e il racconto choc. Era il 2003 quando l’ex modello diventava un vero e proprio ciclone grazie alla sua partecipazione come tronista di Uomini e Donne. Senza dubbo stiamo parlando di uno dei più grandi protagonisti del dating show di Maria De Filippi. In quel periodo lo volevano tutti, soprattutto per eventi e serate in discoteca. E i soldi giravano.

Ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona” Costantino Vitagliano è tornato a parlare dei ‘tempi d’oro’. Diverse le confessioni fatte dall’ex tronista di UeD, una proprio sul denaro: “Ero affamato di soldi, volevo dare ai miei e a me stesso quello che non avevo mai avuto”. Poco tempo fa in un’intervista ha dichiarato: “Guadagnavo tantissimo. Ero dappertutto: album, diari, copertine, calendari. In un anno ho fatturato un milione di euro solo con le chat telefoniche”. Adesso, però, quel periodo è lontano. E Costantino parla anche della sua malattia.

Il racconto choc di Costantino Vitagliano sulla malattia

Il periodo d’oro sembra lontanissimo. Oggi Costantino Vitagliano continua a guadagnare grazie alla sua immagine, ma deve anche lottare contro una malattia rara: “Non sanno neanche i medici come curarla perché sono un autoimmune. Questa parola l’ho imparata adesso, non sapevo neanche dell’esistenza di questa cosa, non sapevo neanche cosa fossero i malati autoimmuni, adesso ne faccio parte anche io”.

Costantino dice ancora: “Ho speso. perché in questo modo per apparire devi esserci e devi spendere, però allo stesso tempo guadagnavo. Era il gioco che giustamente dovevi fare. Ai miei genitori ho cercato di dare tutto quello che potevo, ma poi alla fine a loro non serviva. Loro non lo volevano, erano abituati a vivere in quel modo. A loro bastava che li mandassi in vacanza, ma non è che volevano andare chissà dove, gli bastava avere la casa vicino al mare. A mia madre compravo le pentole nuove per fare il sugo la mattina, erano persone semplici”.

Costantino Vitagliano ha avuto una bambina, Ayla, nel 2015, dall’amore con un’altra ex tronista di UeD, Elisa Mariani. Tuttavia un anno dopo la loro storia è finita. Durante l’intervista a “La Volta Buona” ha spiegato: “Dopo la morte di mia mamma, mi sono allontanato da tutto e ho voluto godermi mia figlia Ayla”.

