Costantino Vitagliano e la malattia. “Sono ancora in ospedale, è una settimana che sono qua. Sono qui per una cosa rara, talmente rara che, dopo tutti gli esami che sto facendo, non siamo ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la migliore terapia da intraprendere”, aveva racconta l’ex tronista su instagram. E adesso Costantino decide di raccontare tutto per la prima volta in tv davanti alle telecamere.

Costantino Vitagliano, le sue condizioni di salute. Nel mese di dicembre, l’ex tronista di “Uomini e Donne” ha raccontato in un video di essere stato ricoverato in ospedale a causa di una malattia rara. Vitagliano si è sottoposto a vari esami, tra cui una TAC-Pet. Allarme dunque tra i fan.

Leggi anche: Costantino Vitagliano in ospedale. Si parla di malattia rara, come l’ha scoperta. I primi sintomi





Costantino Vitagliano, le sue condizioni di salute. Il racconto davanti alle telecamere di Verissimo

“Tutto è iniziato quando ha avvertito un dolore alla schiena. Era persistente, strano, che non aveva mai avuto. Si è preoccupato, ha deciso di farsi visitare, e i medici hanno subito ritenuto opportuno ricoverarlo”, ha raccontato Beatrice Bozzuto. E adesso Costantino ha deciso di rompere il silenzio e parlare davanti alle telecamere.

Ospite nello studio televisivo di Silvia Toffanin, Costantino ha spiegato: “Come sto? Non tanto bene, è stato un periodaccio: mi è cambiata la vita dalla sera alla mattina. Mi sono rotto un dito giocando con mia figlia sul divano, una sera sono andato a controllare e avevo uno strano dolore allo sterno… E’ venuta fuori una macchia sulla aorta ombelicale. Mi hanno ricoverato d’urgenza facendomi capire che era pericoloso girare con questa situazione”.

E ancora: : “Sono andato totalmente in ansia anche perchè i dottori non riuscivano a trovare una risposta, andavo avanti a morfina… Ho perso 12kg in pochi giorni, ho pensato: ‘Sto morendo e non me lo vogliono dire’. Alla fine si è capito che non era un tumore, soffro di una malattia autoimmune: ho questa massa che mi fa avere una aorta costantemente in pericolo. Vivo senza sapere cosa può succedere da un giorno all’altro…“.