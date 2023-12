Costantino Vitagliano, il più amato tronista di Uomini e Donne, ha da poco scoperto di soffrire di una malattia rara e lo raccontato di un primo sintomo che ha fatto scattare in lui un campanello d’allarme.“Sono ancora in ospedale, è una settimana che sono qua. Sono qui per una cosa rara, talmente rara che, dopo tutti gli esami che sto facendo, non siamo ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la migliore terapia da intraprendere”, aveva racconta l’ex tronista su instagram. E mentre lui si trova in ospedale per gli accertamenti necessari sono tantissimi i messaggi che arrivano.

“Amico mio tu sei un ragazzo sano che vivi bene, mangi bene e fai attività sportiva. Vedrai che ne uscirai fuori sano e salvo. Non escludo i danni che ci ha lasciati il vaccino”. E ancora: “In bocca al lupo costa anche a me due settimane fa mi hanno diagnosticato un tumore maligno alla tiroide. Dobbiamo farci forza tutto arriva e tutto passa, dio vi dà le croci che siamo in grado di sopportare. Forza”.

Costantino Vitagliano, i sintomi della malattia rara di cui soffre

L’ex tronista di “Uomini e Donne” ha raccontato in un video di essere stato ricoverato in ospedale a causa di una malattia rara. Vitagliano si è sottoposto a vari esami, tra cui una TAC-Pet. “Domani avremo Tac-Pet, da qui si dovrò vedere tutto. Gli esami del sangue sono tutti negativi, è strana la vita. Sono ancora in ospedale, è una settimana che sono qua”.

“Sono qui per una cosa rara, talmente rara che tutti gli esami che sto facendo non sono ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la migliore terapia da intraprendere. Vediamo come andrà. Oggi ho conosciuto il primario dell’ospedale e si chiama Segramora, come colui che in passato mi ha dato tanto, Lele Mora. Sarà il destino?”

La modella e titolare di un negozio di abbigliamento Beatrice Bozzuto ha parlato dei sintomi che hanno portato Costantino Vitagliano al ricovero in ospedale e della scoperta di una malattia rara. “Tutto è iniziato quando ha avvertito un dolore alla schiena. Era persistente, strano, che non aveva mai avuto. Si è preoccupato, ha deciso di farsi visitare, e i medici hanno subito ritenuto opportuno ricoverarlo. Poi, dopo diverse analisi, gli hanno diagnosticato una malattia poco comune e molto difficile da curare. Ma siamo fiduciosi, lui è forte e ne uscirà”.