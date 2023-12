Stefania Orlando si è fidanzata di nuovo: ecco chi è l’uomo misterioso. Dopo la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi, la bella showgirl ha ritrovato l’amore ed eccola con un nuovo compagno che finalmente ha un nome e un cognome. Come se non bastasse i due sono stati pizzicati insieme mentre escono dallo stesso portone per poi salire in auto(di lui) e andare al ristorante. Ora quindi c’è anche un volto, oltre il nome. Ma chi è il nuovo fidanzato di Stefania Orlando?

C’è da dire, dopo le foto, che i due non si nascondono più, tuttavia la showgirl non ha ancora ufficializzato la relazione e non ha ancora mai parlato di lui pubblicamente. L’uomo partner della Orlando si chiama Marco Zechini, ha 49 anni e anche lui è separato. L’uomo ha tre figli e di mestiere fa l’avvocato e il consulente finanziario. Zechini è anche professore di Diritto del Mercato Finanziario alla facoltà di Economia dell’Università La Sapienza.





D’altro canto era stato proprio il settimanale Chi ad anticipare che si trattasse di una personalità influente, nel precedente numero del settimanale. Ma la relazione è stata portata alla luce del sole proprio dall’uomo che, su Instagram, dopo il concerto di Claudio Baglioni, ha pubblicato una foto con Stefania Orlando e il cantante.

L’uomo arriva nella vita sentimentale di Stefania Orlando dopo una storia lunga 15 anni con Simone Gianlorenzi. A Verissimo, la donna aveva raccontato che un anno fa era terminato il loro amore. A Silvia Toffanin aveva detto: “È stato un grande amore. Purtroppo anche i grandi amori finiscono. Sono contenta che siamo riusciti a chiudere con armonia, dignità e affetto, senza livori, senza rancori”.

E ancora Stefania Orlando: “All’inizio ti senti persa e smarrita, poi assapori un gusto nuovo. La mia nuova vita da single mi piace. Del resto non ho mai avuto paura della solitudine, anzi, anche in coppia ho bisogno di prendermi i miei spazi e i miei tempi”. Ora le nuove immagini pubblicate da Chi e la conferma dell’uomo, non lasciano spazi a dubbi.

