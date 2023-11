Momento magico per Stefania Orlando, che finalmente avrebbe trovato un nuovo fidanzato un anno dopo la dolorosa rottura con l’ex marito Simone Gianlorenzi. La conduttrice televisiva, che proprio nelle scorse ore è stata protagonista nel programma di Alessia Marcuzzi, Boomerissima su Rai2, non è uscita ufficialmente allo scoperto con qualche foto di coppia ma l’indiscrezione è arrivata da fonti più che attendibili. Il suo amore sarebbe nato pochissimo tempo fa.

Come ricordato dal sito Biccy, Stefania Orlando aveva rivelato in un’intervista a Verissimo di non avere ancora un nuovo fidanzato. E non la riteneva una cosa indispensabile: “Sono sempre stata una donna autonoma, libera e indipendente, ma tante volte viviamo di retaggi. Sentiamo che senza un uomo accanto ci manca qualcosa, è ciò che ci hanno inculcato da piccole. La storia del principe azzurro che ti salva. Certo, può succedere, ma tante volte anche senza il principe azzurro ci salviamo da sole. L’amore? Come ho detto sono single, al momento non ci penso e non lo cerco, poi magari arriva”.

Leggi anche: “Le nozze e un’altra grande novità”. Belen Rodriguez, la notizia bomba su Elio: rompe il silenzio





Stefania Orlando ha un nuovo fidanzato: lui ha due figli e un matrimonio finito

A sganciare la bomba gossip non poteva che essere il settimanale Chi, che è riuscito a sapere in anticipo con chi Stefania Orlando si sia unita sentimentalmente. Il nuovo fidanzato è una persona conosciuta negli ambienti della capitale Roma, inoltre ha un matrimonio finito alle spalle ed è papà. Da circa 30 giorni sarebbe scoppiato questo innamoramento tra i due e a breve potremmo aspettarci anche qualche immagine ufficiale.

Chi ha quindi scritto sull’ex concorrente del Grande Fratello Vip: “Stefania Orlando nuovamente in love. Nuovo amore per la showgirl, che dopo la rottura con l’ex marito Simone Gianlorenzi, ha trovato un nuovo compagno. Si tratta di un imprenditore romano con due figli e un matrimonio alle spalle. L’amore è nato un mese fa e oggi la coppia lo vive alla luce del sole”. Ha ritrovato quindi la felicità, dopo la delusione delle nozze naufragate.

Nota per le sue partecipazioni a I fatti vostri e Il lotto alle otto, negli ultimi anni è stata concorrente di Non sono una signora, Ogni cosa al suo posto, Tale e Quale Sanremo, Tale e Quale Show e GF Vip. Nel 2022 ha anche ricoperto il ruolo di giurata a Questa è casa mia su Real Time.