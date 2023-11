Tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni il rapporto sta crescendo a dismisura e le ultime notizie sulla coppia aprono a scenari incredibili. Ovviamente i fan ci hanno sperato sin dall’inizio, ma si pensava che potesse trascorrere molto tempo prima di una decisione simile. Invece saremmo ormai quasi arrivati ad un grande punto e tutti aspettano una comunicazione ufficiale da parte della showgirl argentina, che sarà impegnata nei prossimi giorni alla Rai.

Infatti, prima di riferirvi di ciò che sta succedendo tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, possiamo già darvi per certa un’altra notizia. Escludendo eventuali problemi dell’ultim’ora, Belen dovrebbe essere un’ospite della trasmissione Domenica In, presentata dall’impeccabile Mara Venier. Lei entrerà in studio domenica 26 novembre e risponderà alle domande di Zia Mara. Sicuramente si parlerà anche della sua vita privata, nonché di quella professionale, quindi è un appuntamento da segnare col rosso sul calendario.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, in arrivo una grande doppia notizia

A riportare indiscrezioni bomba su Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni è stato il settimanale Nuovo, poi la notizia è stata rilanciata anche dal sito Biccy. Già lei nei giorni scorsi aveva fatto sognare tutti con una foto ritraente un anello al dito, ma adesso pare che siano arrivati ad una conclusione definitiva. I due avrebbero assunto una doppia decisione, che inevitabilmente stravolgerà la vita non solo di lei ma anche dell’imprenditore.

Nuovo ha parlato chiaramente di nozze e di un altro figlio per Belen: “Superato il periodo nero, ritrova il sorriso accanto a Lorenzoni. Insieme adesso pensano anche ad un bebè. Lei ha detto ‘Ho sempre vissuto di pancia’. Non solo un figlio. Adesso la showgirl fa sul serio con l’imprenditore bresciano, a cui è legata da cinque mesi. ‘Lo conosco da molti anni. In questi 12 anni lo vedevo come un amico, poi le cose cambiano. E si può fare in fretta a passare dal bene all’amore’, ha confessato la bella conduttrice”.

Infine, è stato aggiunto dal settimanale: “I due hanno appena fatto una luna di miele anticipata. Resta da capire se le loro nozze verranno celebrate prima o dopo quelle della sorella Cecilia, che dopo molti rinvii, il prossimo anno dovrebbe finalmente sposare il fidanzato Ignazio Moser“.