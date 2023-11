Una notizia importante è stata rilanciata in queste ore su Belen Rodriguez, che la vedremo tra pochissimo alla Rai. Sì, avete capito bene: c’è una grossa novità per quanto riguarda la conduttrice e showgirl argentina, pronta nuovamente a rubare la scena nel piccolo schermo. La trattativa era stata avviata tempo fa, ma ora c’è stata la chiusura definitiva, come anticipato in esclusiva dal sito DavideMaggio, che nella giornata del 22 novembre ha confermato tutto.

Parlando di Belen e prima di soffermarci su ciò che accadrà alla Rai, nelle ore precedenti questo annuncio ha fatto letteralmente esplodere il web. Nello scatto si vede la showgirl di fronte allo specchio del bagno. Belen è da poco tornata dalla vacanza-lavoro alle Maldive e ha deciso di deliziare il suo pubblico con una foto speciale. C’è chi chiede: “Ma è nuda?”, “Ma indossi il reggiseno?”, e poi chi commenta: “Sono sicura che dietro a questa foto si celi altro”. In realtà Belen non è nuda ma indossa una lingerie color carne.

Belen alla Rai, cosa si è saputo nelle ultime ore

La notizia boom, come è stata descritta anche da DavideMaggio, ha immediatamente fatto il giro del web. Belen è pronta ad entrare in uno studio Rai, ma possiamo subito dirvi che non si tratta di una nuova trasmissione affidata a lei. Non sarà presentatrice, ma ospite vip di uno dei programmi più seguiti e amati del panorama italiano. Avrà di fronte a lei una collega che gli italiani apprezzano veramente in modo notevole.

Escludendo eventuali problemi dell’ultim’ora, Belen dovrebbe essere un’ospite della trasmissione Domenica In, presentata dall’impeccabile Mara Venier. Lei entrerà in studio domenica 26 novembre e risponderà alle domande di Zia Mara. Sicuramente si parlerà anche della sua vita privata, nonché di quella professionale, quindi è un appuntamento da segnare col rosso sul calendario. Ma a Domenica In ci saranno anche altri nomi eccellenti.

Da Mara ci saranno anche la cantante Laura Pausini e l’attore e regista Antonio Albanese, che ha recentemente fatto il film Cento domeniche. Attesa anche la presenza del rapper Fedez, secondo le ultime voci.