Uomini e Donne, Costantino Vitagliano: “Ho una malattia rara”. L’ex tronista ricoverato da una settimana in ospedale. L’annuncio è arrivato nelle ore scorse. Costantino, 49 anni, è uno dei personaggi più famosi della storia del programma di Maria De Filippi. Fu il primo tronista, e capostipite di una figura poi diventata di genere nel panorama televisivo. Nell’ambito dello show aveva scelto come sua ragazza Alessandra Pierelli, con la quale vive, tra il 2004 e il 2005.

Una storia d’amore sotto gli occhi delle telecamere, con resoconti settimanali a Buona Domenica e riprese in diretta. Nel 2006 e nel 2007 è uno degli inviati della trasmissione Stranamore. Nel 2008, in pieno scandalo “Vallettopoli”, lascia la scuderia di Lele Mora per alcune dichiarazioni rilasciate in televisione relative ai suoi gusti sessuali.





Uomini e Donne, Costantino Vitagliano: “Ho una malattia rara”

Dopo qualche anno di silenzio nell’autunno 2011 partecipa come concorrente a Baila!, reality show sul ballo condotto da Barbara D’Urso, classificandosi al primo posto in coppia con Elisabetta Gregoraci. Qualche anno più tardi, nel 2016, diventa uno dei concorrenti della prima edizione del Grande Fratello VIP. La notizia della malattia, come detto, arriva dallo stesso Costantino.

“Sono ancora in ospedale, è una settimana che sono qua. Sono qui per una cosa rara, talmente rara che, dopo tutti gli esami che sto facendo, non siamo ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la migliore terapia da intraprendere”, racconta l’ex tronista su instagram. E mentre lui si trova in ospedale per gli accertamenti necessari sono tantissimi i messaggi che arrivano.

“Amico mio tu sei un ragazzo sano che vivi bene, mangi bene e fai attività sportiva. Vedrai che ne uscirai fuori sano e salvo. Non escludo i danni che ci ha lasciati il vaccino”. E ancora: “In bocca al lupo costa anche a me due settimane fa mi hanno diagnosticato un tumore maligno alla tiroide. Dobbiamo farci forza tutto arriva e tutto passa, dio vi dà le croci che siamo in grado di sopportare. Forza”.