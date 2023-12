Arrivano novità sulla salute di Costantino Vitagliano, il primo storico tronista di Uomini e Donne. Poche settimane fa ‘Costa’ (così era chiamato dalle sue fan) aveva annunciato di soffrire di una rara malattia. Raccontava dopo il ricovero: “Sono qui da sette giornni per una cosa rara. Talmente rara per cui tutti gli esami che sto facendo non sono ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la migliore terapia da intraprendere”. Poi era sceso un lungo silenzio rotto dalla compagna che aveva spiegato tutte le difficoltà che stava incontrando.

Sulla cura ha raccontato sui social: “Molti di voi mi chiedono… Diciamo che hanno trovato e stanno provando una terapia, che sto facendo da due giorni e da due giorni dormo. A distanza di un mese, finalmente la notte dormo se Dio vuole. Quindi io voglio essere schietto e sincero, come sono sempre stato. Se non rispondo è perché esattamente non so cosa rispondervi. Non so ancora che cos’ho”.





Costantino Vitaliano e la sua malattia rara: “Forse trovata la cura”

“Se è una cosa rara, capirete anche voi, ci saranno da fare vari tentativi. Vediamo se questo tentativo, con questa cura che mi stanno facendo da due giorni funziona”. Costantino ha poi sdrammatizzato il momento difficile: concluso che c’è anche chi ha pensato che l’ex tronista fosse morto, spiegando: “Mi hanno dato per morto…fake news. Cerco di metterla sul ridere”.

A quanto si apprende, comunque, i medici del San Gerardo di Monza sembra abbiano iniziato a somministrargli una cura. Tuttavia, se questa non dovesse funzionare, potrebbe essere necessaria un’operazione. “Il suo morale è comunque buono, ha sempre avuto un carattere deciso – trapela dal suo staff – anche se sta attraversando una prova difficile”.

E sarà doloroso per lui stare lontano, a Natale, da sua figlia Ayla, la bimba avuta da Elisa Mariani. Costantino per ora resta in ospedale e dovrà passare il Natale nel nosocomio lombardo. “Auguro a tutti i miei amici e nemici di realizzare tutti i loro sogni, di diventare ricchi e famosi. Spero che tutti possano avere quello che hanno sempre sognato in modo tale che capiranno che quella non è la felicità”, ha spiegato Costantino.