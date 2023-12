Federica Pellegrini prossima al grande giorno. La campionessa italiana di nuoto sta per vivere insieme al marito Matteo Giunta la gioia più grande nella vita di una coppia, ovvero il giorno della nascita del bebè. Una felicità indescrivibile che precede la nascita con tutti i preparativi per il parto, un momento decisamente denso di emozione per i futuri mamma e papà. E Federica ha ben pensato di condividere questo momento di preparativi con i fan che hanno subito provveduto a inondare la campionessa di like e cuoricini a profusione.

Federica Pellegrini presto mamma. Il conto alla rovescia è iniziato e infatti la campionessa si appresta a vivere la gioia più grande, quella di diventare mamma. Dare alla luce il proprio bebè rientra tra i ricordi più belli e intensi nella vita di una donna e la campionessa già sta vivendo tutta la trepidazione del momento.

Federica Pellegrini presto mamma. La campionessa prepara la borsa per il lieto giorno: fuori l’indizio sul nome

I preparativi dunque fanno parte del lieto momento del parto che ogni mamma deve imparare a conoscere bene; per questo Federica Pellegrini ha ben pensato di pubblicare un post dove mostra in primo piano il pancione e in didascalia una ‘bomba’ pronta a esplodere come a dire ‘ci siamo’. E solo qualche giorno fa, la campionessa si è mostrata bellissima in foto con una veste dalle tenui tonalità e la scritta: “Devo dire che all’inizio di questo percorso non mi piacevo, il mio corpo stava cambiando e come è successo altre volte in passato questo non mi dava pace….poi pian piano la pancia e’ cresciuta e tutto ha avuto un senso”.



E ancora: “Ho cominciato a pensare all’unicità della mia condizione, a quanto la natura sia incredibile e ti sentivo….Sono passata dai vestitoni largoni per nasconderti ai vestiti attillati sempre più fiera di te, del mio corpo…”. Insomma, la primogenita della coppia potrebbe venire alla luce tra Natale e Capodanno. Ma sempre meglio tenersi pronti per il parto quindi via libera ai preparativi in vista del parto: borsa per l’ospedale con all’interno tutto l’occorrente.

Federica, come ogni mamma, ha pensato a tutto, dalla tutina, al primo cambio passando per i completini della futura nascitura che indosserà per raggiungere la nuvoa casa con mamma e papà. Ed è proprio sulla borsa che spunta fuori anche un indizio sul nome o sul nomignolo: Meringa. Cosa vorrà dire esattamente?